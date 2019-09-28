Путину убить несколько тысяч человек вообще ничего не стоит, – Яковина

Аналог украинского Майдана в России невозможен не из различия между населением, а потому, что система, которая существует в России, специально заточена на подавление любых протестов.

Об этом журналист-международник и блогер 24 канала Иван Яковина рассказал в интервью главному редактору 24 канала Елене Трибушной.

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Яковина напомнил, что Путин с начала правления был человеком кгб-шного склада характера, и это во всем чувствовалось. "У Путина изначально были две цели. Он считал, что развал Советского Союза – это крупнейшая катастрофа. И он всегда хотел отомстить за Советский Союз и восстановить его. Реализации этих двух задач была подчинена вся его деятельность. Ему нужны деньги для реализации этих двух задач. А для этого достаточно нефтяной вышки и трубы. Все остальное – не нужно. Даже население не очень нужно", – сказал публицист.

Яковина отметил, что Путину убить несколько тысяч человек вообще ничего не стоит.

Он создал систему, которая специально заточена на подавление любых протестов. Если бы Янукович вывел на Майдан не пару тысяч беркутовцев, а 50 тысяч – столько людей уже не вышли бы. Вышли бы тысячи две, а не 20 тысяч. Кого посадили бы на 10 лет, и в следующий раз вышли бы вообще 200. Плюс у Путина просто гораздо больше ресурсов для запугивания и уничтожения любой оппозиции,

– сказал журналист.

Яковина также отметил, что отсутствия протестного движения в России способствует тот факт, что Путин богаче Януковича. Когда у тебя есть сотни миллиардов долларов, намного проще разобраться с любыми недовольными, чем когда у тебя их нет.

По мнению публициста, единственное, что может стать причиной изменения режима в России – это бунт в самой элите.

Когда эта элита, путинские друзья, условно говоря, поймут, что проблем от него стало гораздо больше, чем профита, когда начнет рушиться их жизненная стратегия – тогда они могут попытаться избавиться от него. На народное восстание в России я особо не надеюсь. Система такова, что народное восстание поднять практически невозможно. Путин утопит все в крови,

– подчеркнул он.

Что известно о массовых протестах в России?Люди поддерживали кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляли, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.



Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

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