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      Путіну вбити кілька тисяч людей взагалі нічого не варто, – Яковина

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / GettyImages

      Аналог українського Майдану в Росії неможливий не через відмінності між населенням, а через те, що система, яка існує в Росії, спеціально заточена на придушення будь-яких протестів.

      Про це журналіст-міжнародник і блогер 24 каналу Іван Яковина розповів в інтерв’ю головному редактору 24 каналу Олені Трибушній.

      Читайте також повну версію інтерв'ю: Путін втопить все в крові, – Яковина про шанси Росії на зміну режиму

      Яковина нагадав, що Путін від початку правління був людиною кдб-шного складу характеру, і це в усьому відчувалося. "У Путіна від початку були дві мети. Він вважав, що розвал Радянського Союзу – це найбільша катастрофа. І він завжди хотів помститися за Радянський Союз і відновити його. Реалізації цих двох завдань була підпорядкована вся його діяльність. Йому потрібні гроші для реалізації для цих двох завдань. А для цього досить нафтової вишки і труби. Все інше – не потрібне. Навіть населення не дуже потрібне", – сказав публіцист.

      Яковина наголосив, що Путіну вбити кілька тисяч людей взагалі нічого не варто.

      Він створив систему, яка спеціально заточена на придушення будь-яких протестів. Якби Янукович вивів на Майдан не пару тисяч беркутівців, а 50 тисяч – стільки людей вже не вийшли би. Вийшли би тисячі дві, а не 20 тисяч. Когось посадили би на 10 років, і наступного разу вийшли б взагалі 200. Плюс у Путіна просто набагато більше ресурсів для залякування і знищення будь-якої опозиції",
      – сказав журналіст.

      Яковина також зазначив, що відсутності протестного руху у Росії сприяє той факт, що Путін багатший за Януковича. Коли ж у тебе є сотні мільярдів доларів, набагато простіше розібратися з будь-якими незадоволеними, ніж коли у тебе їх немає.

      На думку публіциста, єдине, що може стати причиною зміни режиму у Росії – це бунт у самій еліті.

      Коли ця еліта, путінські друзі, умовно кажучи, зрозуміє, що проблем від нього стало набагато більше, ніж профіту, коли почне валитися їх життєва стратегія – тоді вони можуть спробувати позбутися його. На народне повстання в Росії я особливо не сподіваюся. Система така, що народне повстання підняти практично неможливо. Путін втопить все в крові",
      – наголосив він.

      Що відомо про масові протести у Росії?Люди підтримували кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляли, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      Дивіться також повний випуск відеоблогу "Безумный мир":

       

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      Теги: Україна – Росія Володимир Путін Протести в Москві Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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