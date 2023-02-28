В отделение полиции пригласили 245 человек, 215 из которых – несовершеннолетние. Об этом рассказал начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.
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Что известно о б участниках драки
Планировали потасовку 149 парней, 66 девушек. Только 30 человек – совершеннолетние, также трое были ранее судимы. Правоохранители изъяли ножи, кастеты, газовые баллончики. В общей сложности 17 единиц.
Составили 72 протокола в отношении родителей несовершеннолетних. Тимошко объяснил, что работа будет продолжаться с целью установления всех организаторов драки.
Обыски у организаторов
Начальник следственного управления Сергей Болвинов добавил, что правоохранители нашли внутренние чаты в Telegram, из-за которых подростки собирались и координировались. Установили личность каждого.
Обыски у участников движения / Фото полиции
Сегодня утром уже провели 3 обыска у возможных организаторов массовых беспорядков – один из них несовершеннолетний.
Родители явно были в шоке от того, чем занимаются их дети. Обращаюсь к родителям несовершеннолетних. Контролируйте своих детей. Кому не понятно — война, такие меры сейчас точно не ко времени,
– подчеркнул Болвинов.
Родители были в шоке / Фото полиции
Что этому предшествовало
- Движение ЧВК "Редан" добралось до Украины. Ранее оно набирало обороты в России. Подростки устраивали стычки в торговых центрах.
- Недавно в Харькове полиция задержала людей, которые планировали устроить массовую драку. Установили, что так называемый "флешмоб" придумали в России.
- Подобные случаи были в Киеве, Львове и Виннице.