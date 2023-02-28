До відділку поліції запросили 245 людей, 215 з яких – неповнолітні. Про це розповів начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

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Що відомо про часників бійки

Планували бійку 149 хлопців, 66 дівчат. Лише 30 людей – повнолітні, також троє були раніше засуджені. Правоохоронці вилучили ножі, кастети, газові балончики. Загалом 17 одиниць.

Склали 72 протоколи щодо батьків неповнолітніх. Тимошко пояснив, робота триватиме з метою встановлення всіх організаторів бійки.

Обшуки в організаторів

Начальник слідчого управління Сергій Болвінов додав, що правоохоронці знайшли внутрішні чати в Telegram, через які підлітки збирались та координувались. Встановили особу кожного.



Обшуки в учасників руху / Фото поліції

Сьогодні зранку вже провели 3 обшуки у можливих організаторів масових заворушень — один з них неповнолітній.

Батьки явно були в шоці з того, чим займаються їх діти. Звертаюсь до батьків неповнолітніх. Контролюйте своїх дітей. Кому не зрозуміло — війна, такі заходи зараз точно не на часі,

– наголосив Болвінов.



Батьки були шоковані / Фото поліції

Що цьому передувало