До відділку поліції запросили 245 людей, 215 з яких – неповнолітні. Про це розповів начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
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Що відомо про часників бійки
Планували бійку 149 хлопців, 66 дівчат. Лише 30 людей – повнолітні, також троє були раніше засуджені. Правоохоронці вилучили ножі, кастети, газові балончики. Загалом 17 одиниць.
Склали 72 протоколи щодо батьків неповнолітніх. Тимошко пояснив, робота триватиме з метою встановлення всіх організаторів бійки.
Обшуки в організаторів
Начальник слідчого управління Сергій Болвінов додав, що правоохоронці знайшли внутрішні чати в Telegram, через які підлітки збирались та координувались. Встановили особу кожного.
Обшуки в учасників руху / Фото поліції
Сьогодні зранку вже провели 3 обшуки у можливих організаторів масових заворушень — один з них неповнолітній.
Батьки явно були в шоці з того, чим займаються їх діти. Звертаюсь до батьків неповнолітніх. Контролюйте своїх дітей. Кому не зрозуміло — війна, такі заходи зараз точно не на часі,
– наголосив Болвінов.
Батьки були шоковані / Фото поліції
Що цьому передувало
- Рух ПВК "Редан" дістався до України. Раніше він набирав обертів у Росії. Підлітки влаштовували сутички у торгових центрах.
- Нещодавно у Харкові поліція затримала людей, які планували влаштувати масову бійку. Встановили, що так званий "флешмоб" вигадали в Росії.
- Подібні випадки були у Києві, Львові та Вінниці.