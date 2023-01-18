"Обещают 5 тысяч долларов": ППК "Вагнер" вербует боевиков в Сербии

Украинская разведка сообщила о внутреннем противостоянии российских вооруженных сил и "вагнеровцев". Евгений Пригожин даже вербует наемников в странах бывшей Югославии.

Об этом 24 Каналу рассказала эксперт-балканист Мария Гелетей. Россия вербует жителей бывшей Югославии, имеющих военный опыт.

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Появилась информация, что в Сербии ЧВК "Вагнер" пытается вербовать людей.

По словам эксперта, ЧВК "Вагнер" давно вербует не только сербов, вероятно, и других представителей бывшей Югославии.

К тому же, местным обещают хорошую оплату – около 5000 долларов за войну в Украине, сообщила Гелетей. Некоторые военные соглашаются на это, ведь не смогли найти себя в жизни, и война для них единственная возможность зарабатывать и продолжать жить привычной жизнью.

Кто и почему поддерживает Россию

По словам эксперта, на Балканах все еще наблюдается достаточно положительное отношение к России. Представители бывшей Югославии довольно дружелюбно относятся к России, учитывая исторический опыт, когда она их поддерживала.

Когда Сербия вела войну с республиками бывшей Югославии, Россия поддерживала ее. Конечно, они любят Россию и готовы идти воевать,

– добавила спикер.

Опросы в Сербии свидетельствуют, что многие граждане поддерживают Путина в этой войне, потому что Россия — великий друг Сербии, отметила Гелетей.

"Даже в таких странах, как Хорватия, достаточно позитивно настроенные к Украине, все равно находятся те представители, которые будут хвалить Россию, любить Россию и, наверное, поддерживать Россию", – сообщила Гелетей.

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