"Обещают 5 тысяч долларов": ППК "Вагнер" вербует боевиков в Сербии
Украинская разведка сообщила о внутреннем противостоянии российских вооруженных сил и "вагнеровцев". Евгений Пригожин даже вербует наемников в странах бывшей Югославии.
Об этом 24 Каналу рассказала эксперт-балканист Мария Гелетей. Россия вербует жителей бывшей Югославии, имеющих военный опыт.
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Появилась информация, что в Сербии ЧВК "Вагнер" пытается вербовать людей.
По словам эксперта, ЧВК "Вагнер" давно вербует не только сербов, вероятно, и других представителей бывшей Югославии.
К тому же, местным обещают хорошую оплату – около 5000 долларов за войну в Украине, сообщила Гелетей. Некоторые военные соглашаются на это, ведь не смогли найти себя в жизни, и война для них единственная возможность зарабатывать и продолжать жить привычной жизнью.
Кто и почему поддерживает Россию
По словам эксперта, на Балканах все еще наблюдается достаточно положительное отношение к России. Представители бывшей Югославии довольно дружелюбно относятся к России, учитывая исторический опыт, когда она их поддерживала.
Когда Сербия вела войну с республиками бывшей Югославии, Россия поддерживала ее. Конечно, они любят Россию и готовы идти воевать,
– добавила спикер.
Опросы в Сербии свидетельствуют, что многие граждане поддерживают Путина в этой войне, потому что Россия — великий друг Сербии, отметила Гелетей.
"Даже в таких странах, как Хорватия, достаточно позитивно настроенные к Украине, все равно находятся те представители, которые будут хвалить Россию, любить Россию и, наверное, поддерживать Россию", – сообщила Гелетей.
Соревнования между минобороны России и "вагнеровцами"
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Пригожина в преднамеренном освещении конфликта между минобороны и ППК "Вагнера" в российских СМИ.
- Напряжение между минобороны России и Пригожиным только растет. Поэтому единственное, по мнению главы ПИК "Вагнера", что может спасти его отношения с Путиным – восторг Соледара.
- Иван Ступак считает, что Герасимов злопамятный, он помнит публичные образы в свою сторону Его предназначение – это турбулентность для Пригожина.