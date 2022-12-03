Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось, что Пригожин будет "светиться" на российском телевидении.

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Политическая роль Бахмута

Ступак отметил, что россияне до сих пор пытаются захватить Бахмут, чтобы потом выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей и объявить, что "специальная военная операция" завершена успешно. Мол, наступления на Киев, Чернигов и тому подобное, оккупация Херсона – это были маневры, чтобы отвлечь внимание ВСУ. Поэтому Путин снова непревзойденный лидер всех обманул.

Российский народ будет прыгать от радости и кричать, как хорошо, что они не ошиблись в своем лидере, какой он молодец,

– заметил экс-сотрудник СБУ.

Авторитет Пригожина

Он продолжил, что вторая составляющая постоянных атак россиян на Бахмут – это авторитет Пригожина и его ЧВК Вагнера. Он обещал, что он не Шойгу и сможет захватить Бахмут, но и ему ничего не удается. Это играет против Пригожина, его уже даже из России "выбили", когда не разрешили строить оборонительные сооружения в Белгородской области.

"Продолжается спецоперация по дискредитации Пригожина. Однако для него любой вариант проигрышный: он отвечает – он оправдывается, он молчит – ему нечего сказать. Так рушится его репутация, рушится его репутация на Востоке, где он не может выполнить свое обещание и превзойти Шойгу – взять Бахмут", – подчеркнул эксперт Украинского института будущего.

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США хочет признать ЧВК Вагнера террористической организацией

По его словам, на Пригожина объявили охоту еще и снаружи, США хотят признать ПИК Вагнера террористической организацией. Это означает, что все имущество Пригожина, которое есть за границей, должно быть арестовано, продано, а средства отданы Украине. Его боевиков будут ловить по всему миру и арестовывать в разных странах.

"Империя" Пригожина начинает разрушаться, она уже трещит по швам. За несколько месяцев активных атак, как изнутри, так и снаружи, Пригожин может исчезнуть вообще с радаров», – подчеркнул Ступак.

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