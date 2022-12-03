Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше повідомлялось про те, що Пригожин буде "світитись" на російському телебаченні.

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Політична роль Бахмута

Ступак зазначив, що росіяни й досі намагаються захопити Бахмут, аби потім вийти на адмінмежі Луганської й Донецької областей та оголосити, що "спеціальна воєнна операція" завершена успішно. Мовляв, наступи на Київ, Чернігів тощо, окупація Херсона – це були маневри, щоб відвернути увагу ЗСУ. Тому Путін знову неперевершений лідер усіх обдурив.

Російський народ буде стрибати від радості й кричати, як добре, що вони не помилились у своєму лідері, який він молодець,

– зауважив ексспівробітник СБУ.

Авторитет Пригожина

Він продовжив, що друга складова постійних атак росіян на Бахмут – це авторитет Пригожина і його ПВК Вагнера. Він обіцяв, що він не Шойгу, і зможе захопити Бахмут, але і йому нічого не вдається. Це грає проти Пригожина, його вже навіть з Росії "вибили", коли не дозволили будувати оборонні споруди в Бєлгородській області.

"Триває спецоперація по дискредитації Пригожина. Однак для нього будь-який варіант програшний: він відповідає – він виправдовується, він мовчить – йому нічого сказати. Так руйнується його репутація, руйнується його репутація на Сході, де він не може виконати свою обіцянку й перевершити Шойгу – взяти Бахмут", – наголосив експерт Українського інституту майбутнього.

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США хоче визнати ПВК Вагнера терористичною організацією

За його словами, на Пригожина оголосили полювання ще й зовні, США хоче визнати ПВК Вагнера терористичною організацією. Це означає, що все майно Пригожина, яке є за кордоном, має бути арештованим, проданим, а кошти віддані Україні. Його бойовиків будуть ловити по всьому світу, й арештовувати в різних країнах.

"Імперія" Пригожина починає руйнуватись, вона вже тріщить по швах. За декілька місяців активних атак, як зсередини, так і ззовні, Пригожин може зникнути взагалі з радарів", – підкреслив Ступак.

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