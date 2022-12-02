Російські ЗМІ повідомили, що вже наступного року в ефірі російських телеканалів з'являться продукти медіахолдингу Пригожина.

Увага Найманців ПВК "Вагнер" рекламує TikTok: ролики переглянули понад мільярд разів

Тепер в ефірі побільшає "патріотичного контенту" від господаря ПВК "Вагнера" замість усіх улюблених культових програм.

Глядачу центральних каналів не вистачає якісного патріотичного контенту, який має замінити добру половину застарілих розважальних телепередач (Поле чудес, Голос, КВК) та виходити в ефір у прайм-тайм,

– йдеться у повідомленні.

Ба більше, в анонсі вказують, що західні цінності та західні формати програм відживають своє.

Зверніть увагу! Депутати Європарламенту хочуть включити ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій. Відповідного листа вони надіслали президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем'єр-міністру Чехії Петру Фіалі, чия країна цього року головує у Раді. Депутати Європарламенту вважають, що ПВК "Вагнер" потрібно визнати терористичною організацією через порушення "вагнерівцями" прав людини в Україні, а також їхні дії в інших країнах.

Пригожин й далі бореться за "авторитет" в Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин почав бути особливо активним.

Він відкрито критикує російську армію у коментарях багатьох онлайн-медіа та телеграм-каналах, що дозволяє йому охоплювати аудиторію, яка недоступна для Міноборони Росії, бо вони обмежені у своїх публічних заявах.

Також Пригожин накопичує і військову потужність. Аналітики ISW вважають, що це може становити загрозу для Путіна.

Пригожин не займає офіційної відповідальної посади. Він не керує жодною російською операцією в Україні й не відповідає за будь-яку бюрократію. А це дає йому можливість вільно критикувати тих, хто "при владі".

Кремль останнім часом активізував створення і розширення двох кишенькових армій – Армена Саркісяна, який наближений до Януковича, та Рамзана Кадирова. Таким чином у Путіна намагаються стримувати вплив Пригожина.

Більше про це – Пригожин втрачає вплив в Росії: дивіться відео