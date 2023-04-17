Российский зек Алексей Савичев, воевавший против Украины в составе ЧВК "Вагнера", признался, как лично взорвал яму, в которой лежали украинские пленные и российские дезертиры. Часть из них были еще живы.

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В Бахмуте вагнеровцы сожгли украинских пленных и своих дезертиров

Бывший вагнеровец рассказал, что в январе командир Диль Гамеш дал ему приказ – взорвать и поджечь яму, в которой находились схваченные украинцы и россияне-дезертиры. Яма была размером примерно 1,2 на 2 метра в ширину и 8 метров в длину. Этот ров, предварительно выкопанный украинскими военными для укрытия, был вырыт между казармами и консервным заводом в Бахмуте.

По его словам, в яме никто не кричал. Однако было слышно дыхание находившихся в ней людей. Сколько там было живых ему неизвестно – тела были наложены "на кучу".

Ориентировочно там было не менее 60 человек. Сколько было украинцев, а сколько россиян, он не смотрел.

Мне был приказ – прийти, взорвать и поджечь. Я не буду смотреть, сколько там людей дышало, сколько было живых. Я просто увидел там своих, доложил командиру, он мне сказал, что это уже не наши. Я просто выполнил приказ<…> Все, что нужно было сделать, я сделал. Я все взорвал и поджег,

– сказал Савичев.

Он уточнил, что это произошло в пределах 19 – 20 января 2023 года. За несколько дней до того, как он получил ранение и был госпитализирован.

Оккупант рассказал, как сбрасывал в яму 30 гранат и поджег

Для выполнения преступного приказа Савичеву было выдано 30 гранат Ф-1 и канистру бензина. По словам вагнеровца, он сидел на возвышении и бросал по одной гранате за раз, цинично сравнив это с бросанием яблок.

Я не знаю, остались там живы или нет, мне было по барабану. Мне нужно было быстрее выполнить приказ, чтобы пойти и погреться. Потому что на улице было очень-очень холодно,

– жалуется оккупант.

По его словам, засыпали яму или нет ему неизвестно. Он ушел с места преступления после поджога.

На это ушла одна канистра. Когда там куча мяса, там много не надо,

– заявил он.