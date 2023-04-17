Російський зек Олексій Савічев, який воював проти України у складі ПВК "Вагнера", зізнався, як особисто підірвав яму, в якій лежали українські полонені та російські дезертири. Частина з них були ще живими.

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У Бахмуті вагнерівці спалили українських полонених та своїх дезертирів

Колишній вагнерівець розповів, що у січні командир Діль Гамєш дав йому наказ – підірвати та підпалити яму, у якій перебували схоплені українці та росіяни-дезертири. Яма була розміром приблизно 1,2 на 2 метри завширшки та 8 метрів у довжину. Цей рів, який попередньо викопали собі українські військові для укриття, був виритий між казармами та консервним заводом у Бахмуті.

За його словами, у ямі ніхто не кричав. Проте було чутно дихання людей, які в ній перебували. Скільки саме там було живих йому невідомо – тіла були накладені "на купу".

Орієнтовно там було щонайменше 60 людей. Скільки саме було українців, а скільки росіян, він не дивився.

Мені був наказ – прийти, підірвати і підпалити. Я ж не дивитимуся, скільки там людей дихало, скільки було живих. Я просто побачив там своїх, доповів командиру, він мені сказав, що це вже не наші. Я просто виконав наказ<…> Все що потрібно було зробити, я зробив. Я все підірвав та підпалив,

– сказав Савічев.

Він уточнив, що це сталося у межах 19 – 20 січня 2023 року. За кілька днів до того, як він зазнав поранення і його госпіталізували.

Окупант розповів, як скидав в яму 30 гранат та підпалив

Для виконання злочинного наказу Савічеву видали 30 гранат Ф-1 та каністру бензину. За словами вагнерівця, він сидів на підвищення та кидав по одній гранаті за раз, цинічно порівнявши це з киданням яблук.

Я не знаю, залишились там живі чи ні, мені було по барабану. Мені треба було швидше виконати наказ, щоб піти й погрітись. Тому що на вулиці було дуже-дуже холодно,

– бідкається окупант.

За його словами, засипали яму чи ні йому невідомо. Він пішов з місця злочину після підпалу.

На це пішла одна каністра. Коли там купа м'яса, там багато не треба,

– заявив він.