Об этом в эфире 24 Канала сказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. Он отметил жестокость наемников ЧВК "Вагнера" и их отношение к украинцам.

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Идеология и норма

Вагнеровцы и другие российские военные преступники не считают украинцев народом. Это насажденное воображение советской пропаганды, отметил Волощенко. А пытки и убийства – это их идеология и норма даже в обращении с собственными военными.

Всем известно и многое было видео об их любимом способе пыток шваброй. Как они погибшего вагнеровца наказывают ею неестественным способом. И это только начало – что они творили с нашими людьми в селах, военными,

– отметил спикер.

Военный подчеркнул, что главный показатель для оккупантов – сила. Они считают, кто сильнее, тот и прав. И никаких переговоров с такими террористами не должно быть.

"Это их идеология насилия над другими людьми. Демонстрация своих зверств, признание своей слабости в издевательствах над более слабыми, особенно женщинами и детьми. Они в детях видят будущее Украины. И если видели крестики, считали их националистами, бандеровцами и так далее", – отметил Волощенко.

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