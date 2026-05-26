Зеленский назвал приоритет номер один в сотрудничестве с партнерами

Владимир Зеленский заявил, что вопрос противовоздушной обороны Украины – приоритетный в сотрудничестве с партнерами. Он призвал в дальнейшем работать над устойчивостью украинских городов.

Об этом президент Украины сообщил на IV Международном саммите городов и регионов.

Смотрите также "Украина никогда не была угрозой для Беларуси": Зеленский в Киеве встретился с Тихановской

Зеленский призвал усилить ПВО

Владимир Зеленский, призвал в дальнейшем доносить до политических лидеров, что вопрос ПВО сейчас самое главное в переговорах с международными партнерами. Также, по его словам, важно продолжать сотрудничество на устойчивость общин в Украине. А соответствующий опыт может быть полезным для других европейских городов.

Украине очень помогает чувствовать, что мы в своей защите не в одиночку. Люди и у вас в странах, и у нас, в Украине, должны чувствовать и в дальнейшем, что зло не выиграет,

– отметил президент.

Украинский лидер поблагодарил партнеров за будущие совместные проекты, решения и действия в укреплении обороны и защите Украины от российских атак. Кроме того, вспомнил и участие партнеров в восстановлении страны.

Отдельно Зеленский отметил, что свобода, в том числе Европы, сейчас определяется в войне в Украине.

Напомним, генсек НАТО ранее предлагал, чтобы страны Альянса ежегодно тратили 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине. Однако инициативу не поддержали Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада.

В то же время по меньшей мере семь стран НАТО, которые уже выделяют более 0,25% ВВП на поддержку Украины, поддержали эту идею генсека.