Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, – Зеленский

Владимир Зеленский выразил недовольство работой Воздушных сил в части регионов Украины. В частности, речь идет о сбивании российских ударных дронов типа "Шахед".

Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.

Что сказал Зеленский о работе ВС в части областей?

Владимир Зеленский 6 февраля провел ежедневный селектор. Глава государства отметил, что там были доклады по ситуации в Киеве и области, а также на Харьковщине, Полтавщине, в Кропивницком и области, Винницкой области, на Днепропетровщине, в Запорожье, общинах в приграничье с Россией и вблизи фронта.

Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "Шахедов",

– отметил президент.

Кстати, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил в эфире 24 Канала, что Россия активно наращивает производство ударных беспилотников, стремясь сделать так, чтобы воздушная тревога в Украине продолжалась фактически непрерывно – 24 на 7. Впрочем, пока достичь этого уровня им не удается из-за ограниченных ресурсов.

Что еще заслушал президент на селекторе?

Зеленский отметил, что также были доклады по восстановлению энергетики и поддержке людей в Харьковской области.

"Тяжелая ситуация до сих пор в Киеве, где более 1 200 домов в разных районах столицы – без отопления. Нужно больше поддержки для людей из таких домов. Поручил привлечь цифровые инструменты для определения и анализа конкретных потребностей людей и общин в режиме реального времени", – сказал президент.

Кроме того, глава государства заслушал руководителя Укрзализныци о последствиях российских ударов по логистике.

Ни дня такие удары не прекращались, и в течение этого января было зафиксировано существенное увеличение российских ударов именно по железной дороге. Благодарен всем железнодорожникам за оперативное восстановление и сохранение работы железной дороги,

– написал президент.

Также МВД Украины доложило о привлечении необходимых сил для восстановления и работы пунктов поддержки и обогрева.

"Министр энергетики доложил относительно графика ввода в эксплуатацию объектов когенерации. Премьер-министр Украины доложила о выполнении правительственных программ поддержки, в частности программы с тепловыми пакетами – будем увеличивать эту программу", – отметил Владимир Зеленский.

