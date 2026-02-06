Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, – Зеленский
Владимир Зеленский выразил недовольство работой Воздушных сил в части регионов Украины. В частности, речь идет о сбивании российских ударных дронов типа "Шахед".
Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.
Что сказал Зеленский о работе ВС в части областей?
Владимир Зеленский 6 февраля провел ежедневный селектор. Глава государства отметил, что там были доклады по ситуации в Киеве и области, а также на Харьковщине, Полтавщине, в Кропивницком и области, Винницкой области, на Днепропетровщине, в Запорожье, общинах в приграничье с Россией и вблизи фронта.
Считаю неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины, и обсудили с командующим Воздушных сил и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "Шахедов",
– отметил президент.
Кстати, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил в эфире 24 Канала, что Россия активно наращивает производство ударных беспилотников, стремясь сделать так, чтобы воздушная тревога в Украине продолжалась фактически непрерывно – 24 на 7. Впрочем, пока достичь этого уровня им не удается из-за ограниченных ресурсов.
Что еще заслушал президент на селекторе?
Зеленский отметил, что также были доклады по восстановлению энергетики и поддержке людей в Харьковской области.
"Тяжелая ситуация до сих пор в Киеве, где более 1 200 домов в разных районах столицы – без отопления. Нужно больше поддержки для людей из таких домов. Поручил привлечь цифровые инструменты для определения и анализа конкретных потребностей людей и общин в режиме реального времени", – сказал президент.
Кроме того, глава государства заслушал руководителя Укрзализныци о последствиях российских ударов по логистике.
Ни дня такие удары не прекращались, и в течение этого января было зафиксировано существенное увеличение российских ударов именно по железной дороге. Благодарен всем железнодорожникам за оперативное восстановление и сохранение работы железной дороги,
– написал президент.
Также МВД Украины доложило о привлечении необходимых сил для восстановления и работы пунктов поддержки и обогрева.
"Министр энергетики доложил относительно графика ввода в эксплуатацию объектов когенерации. Премьер-министр Украины доложила о выполнении правительственных программ поддержки, в частности программы с тепловыми пакетами – будем увеличивать эту программу", – отметил Владимир Зеленский.
Как отработали Воздушные силы по вражеским целям ночью 6 февраля?
Воздушные силы рассказали, что в ночь на 6 февраля и в течение утра россияне атаковали Украину 328 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Также оккупанты осуществили пуски 2 аэробаллистических ракет "Кинжал" и 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
По предварительным данным, противовоздушная оборона сбила/подавила 297 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов. В то же время зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 14 локациях и падение обломков на 2 локациях.
Интересно, что начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат отметил, что враг больше внимания уделяет модернизации беспилотников, особенно типа "Шахед". А сейчас одна из самых серьезных проблем – это именно "Шахеды", которые летят сотнями и уже не только в ночное время, а и в течение светлого времени.