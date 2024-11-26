Об этом заявил руководитель специального штаба по вопросам Украины в Минобороны Германии во время разговора с журналистами в Киеве, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Когда Германия передаст Украине IRIS-T

Кристиан Фройдинг рассказал, что в течение последних дней Германия передала Украине артиллерийские гаубицы, танки, боевые машины пехоты Marder. Кроме того, начала программу ударных беспилотников.

Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель, до Рождества,

– анонсировал генерал-майор.

В то же время подчеркнул, что поддержка Германии будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января.

"И после 21 января, и после 23 февраля, – предложенной в Германии даты федеральных выборов", – заверил Фройдинг.

Заметим, в начале октября стало известно, что Берлин передал 2 комплекса ПВО IRIS-T, включая батарею IRIS-T SLM и две пусковые установки IRIS-T SLS. Система ПВО средней дальности была софинансирована Норвегией в рамках немецкой инициативы.