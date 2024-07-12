Эта батарея усилит украинскую ПВО и поможет лучше защищаться от российских воздушных атак.

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Украина получит еще одну ПВО IRIS-T

В пресс-релизе говорится, что эта передача IRIS-T будет профинансирована в рамках норвежской программы Norwegian Nansen Support Programme for Ukraine.

Жестокие атаки, которые мы видели на этой неделе, показывают, почему украинцам так важно иметь большую защиту от российских воздушных атак. В сотрудничестве с Германией, Норвегия передаст Украине этой осенью полную батарею противовоздушной обороны IRIS-T,

– заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде отметил, что украинцы лучше всего понимают, что им нужно во время войны. Он подчеркнул, что поддержка ПВО уже давно является приоритетом для Украины.

Сами украинцы лучше всего понимают, что нужно, поэтому мы тесно контактируем с Украиной, когда определяем, как мы должны направить нашу поддержку стране,

– сказал он.

Кроме своей собственной программы финансирования, Норвегия также предоставляет средства на международные усилия по ремонту и обслуживанию оборудования украинской ПВО через третьи страны.