Эффективность ПВО в Киеве растет: бывший сотрудник СБУ объяснил, что улучшилось

В течение последних недель количество и продолжительность воздушных тревог в столице сократились. Силы ПВО начали более эффективно бороться с реактивными дронами и другими угрозами.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Например, 30 сентября украинская ПВО уничтожила или вывела из строя 84 % реактивных беспилотников. Кроме того, уже ощутимо, что тревог в Киеве стало меньше.

Что удалось улучшить?

Как подчеркнул Ступак, все безмерно благодарны мужчинам и женщинам, которые защищают украинское небо. В последнее время враг сильно давил на противовоздушную оборону реактивными дронами. Сейчас ситуация улучшается.

Это огромная заслуга этих людей. Добавим к этому новаторские решения, которые, к сожалению, пришлось придумывать в аварийном, а не плановом режиме. Однако это работает. Ситуация улучшается. Уже говорили о более чем 80% сбитых дронов,

– отметил Ступак.

Очевидно, что здесь свою роль сыграли скоростные дроны-перехватчики. Также уже поступали сообщения о турелях с пулеметами, которые искусственный интеллект наводит на цели.

Бывший сотрудник СБУ прокомментировал успехи украинской ПВО: смотрите видео 24 Канала

Понятно, что враг будет продолжать совершенствовать свои беспилотники. Также он может перенаправить их на города, которые менее защищены от таких угроз. И, к сожалению, здесь все упирается в деньги.

Все зависит от денег. А их не хватает. Все это действительно дорогие системы. Все уже слышали о турелях в Киеве. Понимаем, что это не единственные средства сбивания. Понимаем, что это нужно совершенствовать. А все это опять-таки зависит от денег,

– отметил Ступак.

Добавим, что президент Владимир Зеленский отметил, что Украина сбивает около 85–92% обычных "Шахедов". А вот реактивные пока что удается уничтожить на уровне 50 – 70 %. В борьбе с ними сильно помогает украинская авиация.