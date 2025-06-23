Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко.
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Новые группы ПВО из добровольцев
В столице начинается формирование групп противовоздушной обороны в пределах территориальных общин из добровольцев (ДФТГ).
По словам Ткаченко, это решение необходимо для усиления защиты населения от воздушных атак врага. Более того, почти в каждой семье погибших или пострадавших есть родные на фронте, поэтому важно организовать эффективную оборону в тылу.
Я уже выдал соответствующие поручения на уровне города для формирования и подготовки людей,
– говорится в сообщении.
Кабмин уже предоставил соответствующие решения для создания групп ПВО в общинах на базе ДФТГ. Добровольцев планируют обучать пользованию новыми технологиями, которые будут задействованы в системе обороны.
Напомним, мобильным огневым группам стало сложнее сложнее противодействовать "Шахедам". Однако Украина активно совершенствует дроны-перехватчики и классические зенитные средства для эффективной борьбы с этими БпЛА.
Также, Россия использует против Украины баллистические ракеты, для перехват которых нужны высокотехнологичные системы ПВО, такие как Patriot. Сейчас идет разработка комплекса SAMP/T NG, способного уничтожать такие ракеты, как "Кинжал".