Стоит вспомнить интервью главы управления коммуникаций Воздушных сил, который сказал, что сбивать баллистику может только система Patriot. Как отметил 24 Каналу главный редактор Defence Express Олег Катков, по комплексу SAMP/T есть определенные вопросы.

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Чем затруднено сбивание ракет

Важно разделять декларации производителей и реальные возможности. Никто не озвучивает настоящую статистику работы новейших систем ПВО. По этому поводу существует определенный информационный вакуум, неизвестно, как работают комплексы, сколько именно ракет сбивают.

Более того, сейчас во Франции и Италии продолжается разработка комплекса SAMP/T NG нового поколения. Туда должны интегрировать новую ракету, ее уже успешно испытали. Предполагается, что эта ракета сможет сбивать "Кинжалы", так же как это делает Patriot.

Чем больше враг запускает целей, тем сложнее их сбивать, потому что у любого комплекса есть вопрос канальности. То есть сколько одновременно целей он может сбивать,

– подчеркнул Олег Катков.

Если враг запускает много ракет, тем сложнее их перехватить. Запуск из Брянской и Воронежской областей вряд ли был критичным, потому что публично известный параметр Patriot по обзорности РЛС – это сектор 120°.

Даже если брать крайние точки двух областей, то говорится о примерно 90°. То есть они все равно были в зоне обзора радиолокационной станции Patriot. Поэтому ключевая проблема заключается именно в канальности.

Заметим, враг в очередной раз атаковал Украину баллистическими ракетами, из 6 целей удалось сбить одну. Остальные попали в Киевской области. Там есть разрушения и пострадавший.