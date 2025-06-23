Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка.

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Нові групи ППО з добровольців

У столиці розпочинається формування груп протиповітряної оборони в межах територіальних громад з добровольців (ДФТГ).

За словами Ткаченка, це рішення необхідне для посилення захисту населення від повітряних атак ворога. Ба більше, майже в кожній родині загиблих чи постраждалих є рідні на фронті, тому важливо організувати ефективну оборону в тилу.

Я вже видав відповідні доручення на рівні міста для формування та підготовки людей,

– йдеться в повідомленні.

Кабмін вже надав відповідні рішення для створення груп ППО в громадах на базі ДФТГ. Добровольців планують навчати користуванню новими технологіями, які будуть залучені в системі оборони.

Нагадаємо, мобільним вогневим групам стало складніше протидіяти "Шахедам". Проте Україна активно вдосконалює дрони-перехоплювачі та класичні зенітні засоби для ефективної боротьби з цими БпЛА.

Також, Росія використовує проти України балістичні ракети, для перехоплення яких потрібні високотехнологічні системи ППО, такі як Patriot. Наразі триває розробка комплексу SAMP/T NG, здатного знищувати такі ракети, як "Кинджал".