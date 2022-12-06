Другими словами – это ангар, присыпанный землей, а рядом валяются никому не нужные пусковые ракеты комплекса С-300. Об этом 24 каналу рассказал диггер из Москвы Павел Софронов.

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Это так называемое "кольцо ПВО Москвы". Все думают, что это городской щит. На самом деле оно никак не охраняется. Там даже забора не было – только колючая проволока, которая сгнила и осыпалась. Солдаты, наверное, ночью спали,

– отметил диггер.

Знаменитая защита – миф

Идентична ситуация и с бункером радиопередающего центра РВСН. Он также входит в кольцо, но имеет другую задачу.

"Мы в него залезли и обнаружили спящий персонал. Никакого забора, никаких обходов, никакой современной сигнализации нет", – акцентирует Сафронов.

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Рассказы о том, что у Путина там что-то охраняется, есть какая-то тайна и родина в безопасности – это самые обычные мифы.

"Возможно, Путин действительно так думает, потому что ему докладывают. Однако факты говорят об обратном, по крайней мере, то, что было 5 – 7 лет назад", – подытожил Павел Сафронов.

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