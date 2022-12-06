Іншими словами – це ангар, присипаний землею, а поруч валяються нікому не потрібні пускові ракети комплексу С-300. Про це 24 каналу розповів дигер з Москви Павєл Софронов.

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Це так зване "кільце ППО Москви". Усі думають, що це щит міста. Насправді воно ніяк не охороняється. Там навіть паркану не було – там був колючий дріт, він згнив й осипався. Солдати, напевно, вночі спали,

– відзначив дигер.

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Ідентична ситуація й з бункером радіопередавального центру РВСН. Він також входить до кільця, але має інше завдання.

"Ми в нього залізли й виявили сплячий персонал. Жодного паркану, жодних обходів, жодної сучасної сигналізації немає", – акцентує Сафронов.

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Розповіді про те, що у Путіна там щось охороняється, є якась таємниця й батьківщина у безпеці – це звичайнісінькі міфи.

"Можливо, Путін справді так думає, тому що йому докладають. Проте факти говорять про зворотне, принаймні, те, що було 5 – 7 років тому", – підсумував Павєл Сафронов.

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