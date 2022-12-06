Іншими словами – це ангар, присипаний землею, а поруч валяються нікому не потрібні пускові ракети комплексу С-300. Про це 24 каналу розповів дигер з Москви Павєл Софронов.
До теми Дигер з Росії заліз в секретне метро Путіна: неочікувані кадри
Це так зване "кільце ППО Москви". Усі думають, що це щит міста. Насправді воно ніяк не охороняється. Там навіть паркану не було – там був колючий дріт, він згнив й осипався. Солдати, напевно, вночі спали,
– відзначив дигер.
Славнозвісний захист – міф
Ідентична ситуація й з бункером радіопередавального центру РВСН. Він також входить до кільця, але має інше завдання.
"Ми в нього залізли й виявили сплячий персонал. Жодного паркану, жодних обходів, жодної сучасної сигналізації немає", – акцентує Сафронов.
Уся правда про бункери Путіна / Що приховує диктатор: дивіться відео
Розповіді про те, що у Путіна там щось охороняється, є якась таємниця й батьківщина у безпеці – це звичайнісінькі міфи.
"Можливо, Путін справді так думає, тому що йому докладають. Проте факти говорять про зворотне, принаймні, те, що було 5 – 7 років тому", – підсумував Павєл Сафронов.
Бункери Путіна: що відомо
- Володимир Путін звів глобальну мережу секретних бункерів від Москви до Уралу. Зазначають, що бункери почали будувати в Росії ще за радянських часів для перших осіб держави, але останнім часом роботи активізувалися.
- Річ у тім, що кремлівський диктатор готувався до застосування ядерної війни Путін мав намір висунути ультиматум, але його план провалився: диктатор хотів галопом пройтись по Україні й за 3 – 4 дні вийти на кордони НАТО. Тоді він погрожував і країнам Балтії, і Польщі. Бункери ж у Росії мали гарантувати його особисту безпеку.
- Російський опозиціонер Марк Фейгін відзначив, що причини підземного життя російського диктатора криються глибоко у його психології. "Це символ того, що Путіну нічого не страшно, тобто що у разі чого він заховається. Для світогляду Путіна дуже природно уявляти, що бункер – це тепле місце та безпечне місце", – сказав правозахисник.