Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он убежден, что война с Россией будет продолжаться около 10 лет и продолжится с теми странами, на которые она распадется.
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По словам Свитана, для того чтобы полностью закрыть небо над Украиной нужно 2 комплекса ПВО Patriot. Один такой комплекс насчитывает 8 – 9 батарей. В целом Украина нуждается от 16 до 18 батарей Patriot, считает спикер.
Пока нам передают три. Поэтому можно рассчитывать, что эти три батареи прикроют, например площадь с большим населенным пунктом. Хотя бы 1 – 2, возможно, 3 аэродрома возьмут под контроль,
– заметил военный эксперт.
Он добавил, что начало хорошее, но Украина нуждается, как минимум, в 6 раз больше таких батарей.
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Что нужно, кроме Patriot
Свитан подчеркнул, что любое ПВО должно быть много эшелонированным. Оно должно начинаться с мобильных огневых групп, то есть с пулеметов, "зениток", ПЗРК армейского уровня, и заканчиваться теми же Patriot.
Однако хотелось бы больше, ПВО DHAAD, израильских "Хэц", но я не думаю, что такого уровня оружие нам передадут. Спасибо хотя бы за Patriot. Три батареи – это очень хорошо на старте. Я думаю, что в течение года мы получим хотя бы один комплекс и развернем на его базе хорошую систему противовоздушной обороны.
– сообщил военный.
Военная помощь Украине: последнее
- США, Германия и Нидерланды объявили, что передадут Украине ЗРК Patriot. Наше государство получит 3 батареи.
- Польша выделит Украине роту танков Leopard 2, а Великобритания передаст танки Challenger 2. Наша страна впервые получит БМП от США и Германии. Также БМП поступят от Швеции.
- До военной помощи от Эстонии войдут гаубицы, боеприпасы, а также автомобили поддержки для артиллерийских подразделений и гранатометов.