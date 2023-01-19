Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він переконаний, що війна з Росією триватиме близько 10 років, і продовжиться з тими країнами, на які вона розпадеться.
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За словами Світана, для того, щоб повністю закрити небо над Україною потрібно 2 комплекси ППО Patriot. Один такий комплекс налічує 8 — 9 батарей. Загалом Україна потребує від 16 до 18 батарей Patriot, вважає спікер.
Поки що нам передають три. Тому можна розраховувати, що ці три батареї прикриють, наприклад, площу з великим населеним пунктом. Хоча б 1 – 2, можливо, 3 аеродроми візьмуть під контроль,
– зауважив військовий експерт.
Він додав, що початок гарний, але Україна потребує, як мінімум, в 6 разів більше таких батарей.
Скільки Patriot потрібно Україні: дивитись відео
Що потрібно, крім Patriot
Світан підкреслив, що будь-яка ППО повинна бути багато ешалонованою. Вона має починатися з мобільних вогневих груп, тобто з кулеметів, "зеніток", ПЗРК армійського рівня, і закінчуватися тими ж Patriot.
Однак хотілося б більше, ППО DHAAD, ізраїльські "Хец", але я не думаю, що такого рівня зброю нам передадуть. Дякуємо хоча б за Patriot. Три батареї – це дуже добре на старті. Я гадаю, що протягом року ми отримаємо хоча б один комплекс і розвернемо на його базі хорошу систему протиповітряної оборони,
– повідомив військовий.
Військова допомога Україні: останнє
- США, Німеччина та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні ЗРК Patriot. Наша держава отримає 3 батареї.
- Польща виділить Україні роту танків Leopard 2, а Британія передасть танки Challenger 2. Наша країна вперше отримає БМП від США та Німеччини. Також БМП надійдуть від Швеції.
- До військової допомоги від Естонії увійдуть гаубиці, боєприпаси, а також автомобілі підтримки для артилерійських підрозділів та гранатометів.