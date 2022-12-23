Об этом 24 каналу вживую рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его предположениям, ПВО Patriot в Украине увидит уже в январе 2023 года.

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Вениславский считает большим прорывом для Украины предоставление ПВО Patriot и другого вооружения, о котором уже заявили официально. Это произошло благодаря системным усилиям Президента Украины, который обсуждал это, постоянно говорил с представителями США. Важный вклад внесли и Министерство иностранных дел, Министерство обороны, комитеты Верховной Рады.

Мы работали именно над этим вопросом с самого начала войны. Очень много было скептиков, в том числе и среди украинских чиновников. Но то, что казалось невероятным, в декабре стало реальностью,

– заявил депутат.

Когда в Украине заработает Patriot

Увидеть Patriot, по словам депутата, Украина сможет уже в январе. Остается вопрос: "Когда силы ПВО смогут им воспользоваться?" Вениславский оптимистично подчеркнул, что весь мир отмечает невиданную скорость украинских военных в овладении западной техникой. Война приводит к сокращению сроков.

Я убежден, что наши военные и систему Patriot освоят быстрее нормативных сроков. Тем более что мы уже продемонстрировали это на ракетных системах залпового огня и на других системах, где также были прогнозы, что времени понадобится больше,

– подчеркнул Вениславский.

По прогнозам политика, через один-два месяца после получения ПВО, мы будем уже видеть результат применения этих систем в Украине.

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Мощность Patriot

По словам депутата, то, что на своей пресс-конференции передачу Patriot упомянул Владимир Путин означает, что мы точно на правильном пути. Путин, в частности, сказал, что это старая система и у России такие ракеты, которые Patriot не сбивает.

Путину нужно напомнить, что даже теми старыми системами, которые у нас есть, украинские силы ПВО достигали, наверное, невиданных в истории результатов по проценту сбитых ракет и летательных аппаратов,

– добавил нардеп.

Он убежден, что эти системы несомненно усилят нашу противовоздушную оборону. Действительно, нельзя сказать, что мы будем сбивать абсолютно все ракеты, ведь ПВО с полной гарантией защиты неба в мире нет. Но и так высокий процент сбивания значительно увеличится.

"В этом нет сомнений ни у кого, в том числе и у российского агрессора", – заметил Вениславский.

Возможности ПВО Patriot / Инфографика 24 канала

Что известно о получении ПВО Patriot