В эфире телемарафона он не только рассказал о реальном состоянии украинской ПВО. Он еще и назвал составляющую, которой остро не хватает, чтобы более эффективно прикрывать небо над Украиной, передает 24 Канал. И говорится, как вы уже поняли, не о Patriot, которые 19 апреля прибыли в наше государство.

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Какие системы ПВО основные в Украине

Нужно понимать, что Patriot, да, зашли. Ожидаем еще SAMP-T, IRIS-T. Но всего этого очень мало. Все равно на сегодняшний день, как ни крути, основой ПВО еще остаются советские системы и БУК-М1 и С-300, которые сегодня, собственно, и отработали на восточном направлении,

– подчеркнул он.

В то же время, он назвал лучший элемент, которого не хватает. Речь идет о самолетах, которые также являются частью ПВО, и могут решить много задач и прикрыть небо от угроз со стороны России.

Более того, он напомнил о важности авиации во время контрнаступления. По словам Юрия Игната, без авиационной поддержки успешно продвигаться вперед будет сложно. Следует понимать, что авиация, подчеркнул он, – "основная ударная сила, которая может перевернуть полностью боевые действия".

Какие самолеты нужны Украине

Юрий Игнат отметил, что Россия развернула на линии боевого столкновения, а также на границе группировки зенитно-ракетных войск. Речь идет о системах малого, среднего и большого радиуса действия: БУК, ТОР, Панцирь, С-300, С-350, С-400.

По его словам, все эти установки не дадут абсолютно никакого шанса самолетам, которые гипотетически могут передать Украине. Он подчеркивает, что эти воздушные суда способны работать исключительно при условии, что воздушное пространство контролируемое. В противном случае их уничтожит враг.

Вы знаете, какой самолет является самым большим кандидатом, и наиболее вероятным, и лучшим на сегодняшний день. Этот вопрос прорабатывался не один месяц, и даже не один год, что именно F-16 действительно может стать тем основным самолетом, который придет на вооружение Воздушных сил,

– подчеркнул Игнат.

Заметим, что сейчас вопрос передачи F-16 Украине активно обсуждают. Но пока международные партнеры считают, что он все еще не актуален. Напомним, что что-то подобное мы слышали и о HIMARS, и о Patriot, и о Leopard 2. Остается только один вопрос: когда именно союзники отважатся сделать и этот важный шаг.