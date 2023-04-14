Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, хоть у "слитых" секретных документах в США говорилось, что Украина имеет проблемы с запасами ракет к советским ЗРК, однако об этом и так было известно. К примеру, командование Воздушных сил ВСУ неоднократно об этом говорило.

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Международные партнеры передавали Украине западные ЗРК. Однако до сих пор основой нашей ПВО на всех уровнях есть советские зенитные ракетные комплексы – от "Стрели-10" – до С-300 в двух версиях.

"Стрела-10", "Бук", С-125, С-300 и т.д. Главный вопрос – где брать к ним ракеты. Особенно, когда эти комплексы разрабатывали во времена СССР именно в России,

– отметил Катков.

Взять ракеты к тем же "Букам" – отдельный квест. Была возможность получить их от Финляндии, которая в свое время много покупала вооружения или лицензии на него в СССР. Однако, вероятнее всего, эти запасы уже давно переданы Украине. Также есть Кипр. Но кажется, что он не дает Украине вооружения по ряду причин.

Как усилить ПВО Украины – мнение Каткова: смотрите видео

Как Украина может усилить собственную ПВО

Как отметил Катков, тут может быть два варианта. Понятно, что первый – исчерпывать оставшиеся в мире запасы к советским ЗРК. А также постепенно заменять их на западные. Но это довольно продолжительный и тяжелый процесс.

На Западе ЗРК не составляют основу ПВО. Там главный объем этих работ делают истребители. А ЗРК – дополнительную, второстепенную роль. И в первую очередь прикрывают авиабазы от воздушного нападения. Чтобы в случае войны, самолеты не были уничтожены, а поднялись в воздух и завоевали преимущество. Тогда все равно, сколько танков и солдат противника. По концепции НАТО, в воздухе должно быть преимущество,

– заметил Катков.

Есть и другой вариант – интеграция западных ракет под ЗРК советских образцов. Такой сценарий реализовали с ракетами Sea Sparrow в "Буки". Она имеет полуактивное радиолокационное наведение, как и стандартные ракеты для этого комплекса. Вероятно, есть схожие проекты и под другие советские ЗРК.

Украина усиливает собственное ПВО