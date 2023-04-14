Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, хоть у "слитых" секретных документах в США говорилось, что Украина имеет проблемы с запасами ракет к советским ЗРК, однако об этом и так было известно. К примеру, командование Воздушных сил ВСУ неоднократно об этом говорило.
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Международные партнеры передавали Украине западные ЗРК. Однако до сих пор основой нашей ПВО на всех уровнях есть советские зенитные ракетные комплексы – от "Стрели-10" – до С-300 в двух версиях.
"Стрела-10", "Бук", С-125, С-300 и т.д. Главный вопрос – где брать к ним ракеты. Особенно, когда эти комплексы разрабатывали во времена СССР именно в России,
– отметил Катков.
Взять ракеты к тем же "Букам" – отдельный квест. Была возможность получить их от Финляндии, которая в свое время много покупала вооружения или лицензии на него в СССР. Однако, вероятнее всего, эти запасы уже давно переданы Украине. Также есть Кипр. Но кажется, что он не дает Украине вооружения по ряду причин.
Как усилить ПВО Украины – мнение Каткова: смотрите видео
Как Украина может усилить собственную ПВО
Как отметил Катков, тут может быть два варианта. Понятно, что первый – исчерпывать оставшиеся в мире запасы к советским ЗРК. А также постепенно заменять их на западные. Но это довольно продолжительный и тяжелый процесс.
На Западе ЗРК не составляют основу ПВО. Там главный объем этих работ делают истребители. А ЗРК – дополнительную, второстепенную роль. И в первую очередь прикрывают авиабазы от воздушного нападения. Чтобы в случае войны, самолеты не были уничтожены, а поднялись в воздух и завоевали преимущество. Тогда все равно, сколько танков и солдат противника. По концепции НАТО, в воздухе должно быть преимущество,
– заметил Катков.
Есть и другой вариант – интеграция западных ракет под ЗРК советских образцов. Такой сценарий реализовали с ракетами Sea Sparrow в "Буки". Она имеет полуактивное радиолокационное наведение, как и стандартные ракеты для этого комплекса. Вероятно, есть схожие проекты и под другие советские ЗРК.
Украина усиливает собственное ПВО
- На брифинге еще 30 марта в Пентагоне сообщили, что группа украинских военных завершила обучение на ЗРК Patriot. Еще 65 военных продолжат боевое согласование в Европе.
- Также в начале февраля 2023 года Франция и Италия приняли решение по отправке комплекса SAMP-T. Он, как и американский Patriot PAC-3, может сбивать баллистические ракеты.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что скоро в Украину прибудут новые ЗРК от международных партнеров. Это и Patriot, и SAMP-T.