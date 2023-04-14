Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, хоч у "злитих" секретних документах у США йшлося, що в України є проблеми із запасами ракет до радянських ЗРК, однак про це і так було відомо. До прикладу, командування Повітряних сил ЗСУ неодноразово про це говорило.

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Міжнародні партнери передавали Україні західні ЗРК. Однак досі основою нашої ППО на усіх рівнях є радянські зенітні ракетні комплекси – від "Стріли-10" – до С-300 у двох версіях.

"Стріла-10", "Бук", С-125, С-300 тощо. Головне питання – де брати до них ракети. Особливо, коли ці комплекси розробляли за часів СРСР конкретно в Росії,

– зазначив Катков.

Взяти ракети до тих же "Буків" – окремий квест. Була можливість отримати їх від Фінляндії, яка свого часу багато купляли озброєння або ліцензій на нього у СРСР. Однак, найімовірніше, ці запаси вже давно передані Україні. Також є Кіпр. Але видається, що він не дає Україні озброєння з низки причин.

Як посилити ППО України – думка Каткова: дивіться відео

Як Україна може посилити власну ППО

Як наголосив Катков, тут можуть бути два варіанти. Зрозуміло, що перший – вичерпувати запаси до радянських ЗРК, які ще залишилися у світі. А також – поступово замінювати їх на західні. Але це досить тривалий та важкий процес.

На Заході ЗРК не становлять основу ППО. Там головний обсяг цих робіт виконують винищувачі. А ЗРК – додаткову, другорядну роль. І насамперед прикривають авіабази від повітряного нападу. Щоб у випадку війни літаки не були знищені, а піднялися у повітря і завоювали перевагу. Тоді все одно, скільки танків та солдат у противника. За концепцією НАТО, у повітрі має бути перевага,

– зауважив Катков.

Є й інший варіант – інтеграція західних ракет під ЗРК радянських зразків. Такий сценарій реалізували з ракетами Sea Sparrow до "Буків". Вона має напівактивне радіолокаційне наведення, як і стандартні ракети для цього комплексу. Ймовірно, є схожі проєкти і під інші радянські ЗРК.

Україна посилює власну ППО