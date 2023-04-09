Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.

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ЗСУ скоро отримають ЗРК Patriot та Samp-T

Ігнат розповів, що Сили оборони України скоро отримають від партнерів зенітно-ракетні комплекси Patriot та Samp-T.

Patriot та Samp-T найближчим часом мають зайти в Україну. Було оголошено, що 2 місяці будуть навчатися наші фахівці. Очікуємо, що вони з'являться,

– заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Раніше він розповідав, що до батареї Patriot входить командний пункт, де перебуватимуть оператори. Також там є радар, який бачить цілі на сотні кілометрів. Комплекс має до 8 пускових установок.

"Маємо дальність роботи установки – 150 кілометрів по аеродинамічних цілях. Це – літаки, крилаті ракети, вертольоти. 150 – 160 кілометрів. Тепер можна прикинути, як розташувати 8 пускових, щоб вони працювали ефективно та перекривали певну ділянку фронту чи важливі стратегічні об'єкти", – зазначив військовий.

Як у випадку з IRIS-T та NASAMS, для навчання на Patriot обрали молодих спеціалістів, які мають бойовий досвід, володіють іноземними мовами й здатні швидко опанувати такі установки. Раніше на освоєння сучасних систем ППО в українських військових йшло кілька тижнів.

Можливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 канал