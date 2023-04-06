О пакете помощи, в который вошли ЗРК Avenger, США официально объявили еще 20 января. Стоимость новой помощи составила 2,5 миллиарда долларов.

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ЗРК Avenger защищают Север

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что зенитно-ракетные комплексы Avenger уже находятся на боевом дежурстве в Северной операционной зоне.

Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений Сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах.

– рассказал Наев.

Смотрите видео, как работают ЗРК Avenger

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Какие преимущества имеет ЗРК Avenger

ЗРК Avenger разработали американские компании Boeing (ЗРК) и General Electric (шасси) для Вооруженных Сил США в 1980-х годах. Они были представлены в сентябре 1990 года. Эти ЗРК используют армия и Корпус морской пехоты США, а также Вооруженные силы Бахрейна, Египта, Ирака, Саудовской Аравии, Тайваня и Чили.

Высокомобильная самоходная зенитно-ракетная система обеспечивает противовоздушную защиту малой дальности, то есть до 5,5 километров, для наземных подразделений от:

крылатых ракет,

БПЛА,

самолетов и вертолетов на низкой высоте – менее 4 километров.

Avenger способен поражать воздушные цели на встречных курсах и вдогонку. Комплекс на базе многоцелевого автомобиля повышенной проходимости (HMMWV) имеет:

2 контейнера по 4 ракеты FIM-92 Stinger,

собственную радиолокационную станцию (РЛС),

пулемет Browning M2 калибром 12,7 миллиметра.

В комплект поставки входит выносной пульт дистанционного управления, а с помощью встроенного тепловизора операторы могут обнаруживать цели в любых условиях видимости.

Технические характеристики ЗРК Avenger