Про пакет допомоги, у який увійшли ЗРК Avenger, США офіційно оголосили ще 20 січня. Вартість нової допомоги становила 2,5 мільярда доларів.

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ЗРК Avenger захищають Північ

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що зенітно-ракетні комплекси Avenger вже перебувають на бойовому чергуванні в Північній операційній зоні.

Вони здатні забезпечити мобільну протиповітряну оборону малої дальності для об'єктів цивільної інфраструктури, підрозділів Сектору безпеки та оборони від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, літаків та гелікоптерів на малих висотах,

– розповів Наєв.

Дивіться відео, як працюють ЗРК Avenger

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Які переваги має ЗРК Avenger

ЗРК Avenger розробили американські компанії Boeing (ЗРК) і General Electric (шасі) для Збройних сил США у 1980-х роках. Їх представили у вересні 1990 року. Ці ЗРК використовують армія та Корпус морської піхоти США, а також Збройні сили Бахрейну, Єгипту, Іраку, Саудівської Аравії, Тайваню та Чилі.

Високомобільна самохідна зенітно-ракетна система забезпечує протиповітряний захист малої дальності, тобто до 5,5 кілометрів, для наземних підрозділів від:

крилатих ракет,

БпЛА,

літаків і гелікоптерів на низькій висоті – менше як 4 кілометри.

Avenger здатний уражати повітряні цілі на зустрічних курсах та навздогін. Комплекс на базі багатоцільового автомобіля підвищеної прохідності (HMMWV) має:

2 контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger,

власну радіолокаційну станцію (РЛС),

кулемет Browning M2 калібром 12,7 міліметра.

У комплект поставки входить виносний пульт дистанційного керування, а за допомогою вбудованого тепловізора оператори можуть виявляти цілі за будь-яких умов видимості.

Технічні характеристики ЗРК Avenger