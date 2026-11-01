Россия весь день проводит атаки по западу Украины: сколько дронов удалось сбить

Как сообщило в фейсбуке воздушное командование "Запад", для нанесения ударов российские военные задействовали скоростные аппараты модификаций "Герань-2", "Герань-4" и "Герань-5". Для отражения воздушного нападения военные задействовали собственную авиацию и зенитные ракетные подразделения.

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Где именно сбивали вражеские беспилотники?

Все 33 вражеские цели были уничтожены в пределах зоны ответственности воздушного командования. Воздушные бои велись в небе над Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областями.

Военные подчеркнули, что силы и средства соединения продолжают круглосуточно контролировать воздушное пространство. Подразделения находятся в постоянной готовности к отражению новых ударов противника.

Сбитые цели / Воздушное командование "Запад"

В то же время в некоторых местах фиксировались повреждения энергетических объектов. Под ударом оказались и гражданские объекты. В частности, под Львовом обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом.

Враг наращивает масштабы воздушных ударов по УГО

Как уже сообщалось на нашем сайте, в ночь на 1 ноября российская армия в общей сложности выпустила по Украине 433 беспилотника различных типов.Тогда противовоздушная оборона сбила 371 аппарат, среди которых было 47 реактивных дронов.

Также ранее мы сообщали, что оккупанты все чаще направляют реактивные беспилотники на запад. Для этого противник испытывает новые маршруты движения и пытается обходить украинские системы наблюдения.