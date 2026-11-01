Росія весь день атакує Захід України: скільки дронів вдалося збити

Як повідомило у Фейсбуці повітряне командування "Захід", для ударів російські військові застосували швидкісні апарати модифікацій "Герань-2", "Герань-4" та "Герань-5". До відбиття повітряного нападу військові залучали власну авіацію та зенітні ракетні підрозділи.

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Де саме збивали ворожі безпілотники?

Усі 33 ворожі цілі ліквідували в межах зони відповідальності повітряного командування. Повітряні бої велися в небі над Волинською, Рівненською, Львівською, Тернопільською, Хмельницькою та Чернівецькою областями.

Військові підкреслили, що сили та засоби з'єднання продовжують цілодобово контролювати повітряний простір. Підрозділи перебувають у постійній готовності до відбиття нових ударів противника.

Збиті цілі / Повітряне командування "Захід"

Водночас, подекуди фіксували пошкодження енергетичних об'єктів. Під ударом опинилися й цивільні об'єкти. Зокрема, під Львовом уламки збитого БпЛА впали на житловий будинок.

Ворог масштабує повітряні удари

Як вже повідомлялося на нашому сайті, у ніч на 1 листопада російська армія загалом випустила по Україні 433 безпілотники різних типів. Тоді протиповітряна оборона знешкодила 371 апарат, серед яких було 47 реактивних дронів.

Також раніше ми розповідали, що окупанти дедалі частіше спрямовують реактивні безпілотники на західний напрямок. Для цього противник випробовує нові маршрути руху та намагається обходити українські системи спостереження.