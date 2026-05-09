Вокруг Москвы строят новое "кольцо" ПВО, а с карт "исчез" объект Путина, – медиа

Вокруг Москвы стягивают дополнительные системы противовоздушной обороны. Новое "кольцо" преимущественно состоит из зенитно-ракетных комплексов "Панцирь".

В то же время на карте российского "Яндекса" размыли резиденцию Владимира Путина в Валдае. Об этом рассказала "Радио Свобода".

Как в России усиливают защиту?

Журналисты с помощью OSINT-исследователей исследовали спутниковые снимки московского региона и окружающих областей. Они выяснили, что вокруг российской столицы постепенно формируется дополнительное "кольцо" с ПВО.

На башнях размещают преимущественно именно ЗРК "Панцирь". А первые установки нового "кольца" заметили еще 16 февраля. Тогда эксперты геолокували след от ракеты ПВО под городом Кашира.

По данным издания, с 2023 года для защиты Москвы разместили уже более 100 систем противовоздушной обороны.

ПВО вокруг российской столицы: смотрите карту "Радио Свободы"

Параллельно стало известно, что резиденцию диктатора Владимира Путина на Валдае размыли на российских "Яндекс.Картах". Сделали это перед 9 мая. До этого на спутниковой карте "блюрили" только военные объекты и ВПК России.

Размытое расположение резиденции на карте / Фото "Радио Свободы"

По данным журналистов, территорию вокруг резиденции защитили 25 системами ПВО. Именно там часто живет Алина Кабаева с сыновьями президента России.

Как проходит временное перемирие?

Президент США заявил о временном перемирии в войне Между Россией и Украиной. Оно продлится с 9 по 11 мая и предусматривает обмен пленными 1000 на 1000. В России поддержали предложение, которое, мол, является "результатом предварительного разговора между Трампом и Путиным".

Впоследствии в российском Минобороны цинично обвинили Украину в атаках по позициям оккупантов и других объектах. Зато враг якобы не наносил никаких ударов, добавили россияне.

До этого Украина предлагала свой вариант перемирия с полуночи 6 мая. Владимир Зеленский пообещал, что действия украинских военных будут зеркальные на действия противника. Однако Россия конечно же не сдержала его.