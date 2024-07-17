Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что Путин боится за свою жизнь, поэтому и переживает за свою безопасность и устанавливает больше ПВО возле себя.

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Путин трясется за свою жизнь, но угрожает "ядеркой"

По мнению Жирнова, тот факт, что возле резиденции российского диктатора установили дополнительную ПВО, является положительным. Ведь это означает, что он боится, что его могут убить, поэтому и его угрозы по применению ядерного оружия – бред.

Если он устанавливает систему защиты, значит он не самоубийца. Он не сможет легко нажать на красную кнопку и устроить ядерную войну. Его запугивания "ядеркой" нацелены в первую очередь на Запад,

– озвучил Жирнов.

Наличие ПВО не гарантирует полную безопасность

Экс-сотрудник КГБ уверен, сколько бы комплексов противовоздушной обороны не установили вокруг Путина, это не гарантирует, что он будет стопроцентно защищен от ударов. Жирнов привел пример с крейсером "Москва", который также был оборудован такими комплексами.

"Он представлялся Россией как адмиральский корабль Черноморского флота, который защищает не только себя, но и всю территорию акватории вокруг себя. В результате его потопили. Поэтому Путин относительно эффективности ПВО возле своей резиденции очень ошибается. Достаточно запустить туда 500 ракет одновременно и этот комплекс не справится", – уверен Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ сделал вывод, что Россия в войне против Украины доказала, что очень уязвима в вопросах безопасности, потому что ее территория большая, что сыграло против нее. Поэтому даже стратегические объекты страны-агрессора остаются незащищенными.