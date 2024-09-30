Пылевая буря накрыла район Каспия: что сейчас происходит в Украине

В Каспийской низменности по состоянию на утро 30 сентября синоптики наблюдают пылевую бурю и высокую запыленность воздуха. Частички этой запыленности также попали и в атмосферу Украины.

Эти мелкие частицы пыли в наше государство перенес ветер. Об этом сообщили в своем телеграм-канале синоптики из Укргидрометцентра.

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Что сейчас происходит в Украине с запыленностью

В Укргидрометцентре отметили, что, ветер с юго-востока переносит воздух, происходящие из Каспийского региона, и поднятую пыль в виде его мельчайших частиц в верхние слои атмосферы Украины.

Эта мелкая пыль оседает в Украине в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Небольшое количество также попадает на территорию Черкасской и Кировоградской областей,

– рассказали синоптики.

По данным метеорологов, ухудшает ситуацию также местная сухость земной поверхности, что добавляет к запыленности местные пылинки и частицы почвы, которые поднимает ветер.

Синоптики также опубликовали спутниковые снимки, какой именно вид имеет запыленность над Украиной.



Запыленность в Украину пришла с Каспия / Фото Укргидрометцентра

"Ситуация сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха", – объяснили в Укргидрометцентре.



Частицы пыли с Каспия попали и в атмосферу Украины / Фото Укргидрометцентра

На территорию Киевской области пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньше.