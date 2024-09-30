Пыль с Каспия будет попадать в Украину волнами: когда будет в Киевской области

В Каспийской низменности по состоянию на сегодня 30 сентября наблюдается пылевая буря и высокое запыление воздуха. Уже вскоре пыль попадет и на территорию Киевской области.

Таким образом в Киевскую область пыль попадет ориентировочно 1 и 2 октября. Такую информацию сообщили в Укргидрометцентре.

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Когда пыль дойдет до Киевской области

"Поскольку ветер сейчас переносит воздух из того региона, то есть с юго-востока, то поднятая в Каспии пыль в виде мельчайших ее частей переносится в Украину в верхних слоях атмосферы", – говорится в сообщении украинского гидрометцентра.

Сейчас эта мелкая пыль оседает в Украине в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях. Небольшое количество также попадает на территорию Черкасской и Кировоградской областей.

На территорию Киевщины пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньше. Впрочем для Киевщины, Черниговщины и Сумщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, что распространится из-за пределов Украины с северо-востока первого октября,

– добавляют в гидрометцентре.

Усугубляет ситуацию местная сухость земной поверхности, добавляя к опылению местные пылинки и частицы почвы, что поднимает ветер. По данным специалистов, эта проблема сохранится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.

Отмечается, что пыль будет попадать в Украину волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

К слову, жители Полтавы, Сум, Харькова, Днепра и некоторых других городов жалуются на неприятный запах, а также рассказывают о тяжесть в воздухе. Сообщалось о "забросе" атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.