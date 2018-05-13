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Пылающий огонь и колокола металла: на Прикарпатье стартовал "Праздник кузнецов"

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Кузнецы превращают холодный металл в настоящие шедевры. На Прикарпатье продолжается 17-й "Праздник кузнецов". В этом году на фестиваль съехались участники из 11 стран мира. Здесь можно не только увидеть или купить кованые изделия, а и поучиться древнему ремеслу, а для посетителей организовали мастер-классы.

В Ивано-франковской площади Бастион мастера из 11 стран мира съехались на городской "Праздник кузнецов". Несмотря на палящее солнце и жар от пламени, Василий Демкив творит женскую скульптуру из металла. В роли натурщицы – его жена Ульяна, которая ради искусства готова позировать сколько нужно.

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Тем временем, Александр Шапошник из Бердянска собрал школьников на мастер-класс. Уверяет, что для ковки не обязательно быть богатырем. Работать с металлом могут даже девушки.


"Праздник кузнецов" в Ивано-Франковске

Хуб Сенсен из Голландии приезжает на фестиваль уже не первый год. Ковку сочетает с преподаванием древнего ремесла студентам.

Каждый раз здесь новые, молодые кузнецы. Каждый год я приезжаю в ивано-франковское училище и обучаю студентов. 17 лет назад, когда я начинал, было 4-5 студентов, сейчас мы имеем две группы по 20 учеников,
– рассказал кузнец из голландии Хуб Сенсен.

В этом году, в память о 17-м фестивале, кузнецы подарят городу кованых птиц. Крылатых разместят на тросах в проходе между улицей Галицкой и Площади Шептицкого. Специально к фестивалю в Франковске создали мобильное приложение, которое рассказывает о тонкостях кузнечного дела. Сам праздник продлится до вечера воскресенья, а уже в 2019 году Франковск будет принимать форум кузнецов из городов Европы.


"Праздник кузнецов" в Ивано-Франковске


"Праздник кузнецов" в Ивано-Франковске

Теги: Новости Украины Фестивали отдых Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 Канал
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