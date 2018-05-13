Палаючий вогонь і дзвони металу: на Прикарпатті стартувало "Свято ковалів"

Ковалі перетворюють холодний метал на справжні шедеври. На Прикарпатті триває 17-те "Свято ковалів". Цього року на фестиваль з'їхалися учасники з 11 країн світу. Тут можна не тільки побачити чи купити ковальські вироби, а й повчитися давньому ремеслу, а для відвідувачів організували майстер-класи.

На Івано-франківській площі Бастіон майстри з 11 країн світу з‘їхалися на міське "Свято ковалів". Попри палюче сонце і жар від полум'я, Василь Демків творить жіночу скульптуру із металу. У ролі натурниці – його дружина Уляна, яка заради мистецтва готова позувати скільки потрібно.

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Тим часом, Олександр Шапошник із Бердянська зібрав школярів на майстер-клас. Запевняє, що для ковальства не обов'язково бути богатирем. Працювати із металом можуть навіть дівчата.



"Свято ковалів" в Івано-Франківську

Хуб Сенсен із Голландії приїжджає на фестиваль вже не перший рік. Ковальство поєднує із викладанням давнього ремесла студентам.

Щоразу тут нові, молоді ковалі. Щороку я приїжджаю в івано-франківське технічне училище і навчаю студентів. 17 років тому, коли я починав, було 4-5 студентів, зараз ми маємо дві групи по 20 учнів,

– розповів коваль з Нідерландів Хуб Сенсен.

Цього року, на згадку про 17-й фестиваль, ковалі подарують місту кованих птахів. Крилатих розмістять на тросах у проході між вулицею Галицькою і Майданом Шептицького. Спеціально до фестивалю у Франківську створили мобільний додаток який розповідає про тонкощі ковальської справи. Саме свято триватиме до вечора неділі, а вже у 2019 році Франківськ прийматиме форум ковалів з міст Європи.



"Свято ковалів" в Івано-Франківську