Пылевая буря накрывает города Украины: люди жалуются на проблемы с дыханием

С утра 30 сентября ряд регионов Украины накрыла пылевая буря. Местные жалуются, что из-за смога им трудно дышать, а кадры из городов напоминают локации для фильма "Дюна".

В одном из областных гидрометцентров уже объяснили, с чем связано ухудшение качества воздуха. Что известно о пылевой буре, накрывшей Украину, передает 24 Канал.

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Пылевая буря в Украине

Украинские города 30 сентября накрыла пылевая буря. Жители Полтавы, Сум, Харькова, Днепра и некоторых других городов жалуются на неприятный запах, а также рассказывают о тяжести в воздухе.

В Сумском гидрометцентре пишут, что серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории России.

Если пыль занесло с Каспия, то смог непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смога притянул юго-восточный ветер. Наибольшая концентрация частиц в воздухе сейчас фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине,

– отмечают метеорологи.

В гидрометцентре советуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Поступление бури с территории России подтверждает чешский вебсайт Windy, предоставляющий услуги интерактивного прогноза погоды. По данным сервиса, пылевые потоки воздуха движутся именно из района Каспийского моря, и охватили фактически всю левобережную часть Украины.

Пылевые потоки,, которые движутся на Украину / Windy

Также мониторинговые сервисы показывают ухудшение индекса качества воздуха в части областей, которые накрыла пылевая буря. Сейчас качество воздуха приемлемое, однако для некоторых людей, чрезвычайно чувствительных к загрязнению, может существовать умеренное влияние на здоровье.

Индекс качества воздуха по разным регионам / фото IQAir