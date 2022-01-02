"Пытаемся достучаться": России запретили выдавать Беларуси участника протестов

Россия не может экстрадировать в Беларусь Дмитрия Подлобникова. Решение о запрете принял Европейский суд по правам человека.

Соответствующий запрет действует до 31 января. Об этом сообщил руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев.

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По его словам, участник протестов находится в России – в следственном изоляторе-4.

Стараемся до всех достучаться, чтобы власть была в курсе,

– подчеркнул Киселев.

В чем обвиняют Подлобникова

Подлобникову грозит в Беларуси до 7 лет лишения свободы за якобы групповое нарушение порядка и насилие против правоохранителя.

У его адвоката 28 декабря появилась информация, что участника протестов, вероятно, вывезли из СИЗО в Коломне и экстрадируют в Беларусь. Но он, как сообщил Киселев, нашелся.

Напомним, что молодой человек в 2020 году участвовал в протестах в Беларуси. Там его избили силовики до тяжелого состояния. После этого его задержали, через несколько дней выпустили, и он уехал работать в Россию.

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Спустя почти год Подлобникова по запросу Минска арестовали в России. В то же время у его мамы провели обыск.

Протесты в Беларуси: главное

Масштабные протесты в Беларуси вспыхнули после того, как Александр Лукашенко сам провозгласил себя президентом.

Именно из-за сфальсифицированных выборов тысячи людей вышли на улицы, чтобы высказаться.

Силовики разными способами пытались разгонять митинги, используя насилие.

Обострилась ситуация в октябре 2020 года. Тогда силовики стреляли по демонстрантам.

В годовщину начала протестов в Минске во всем мире вышли люди на акции. В частности, митинги организовали и в Украине.

Полная публикация Романа Киселева в телеграме:

Во-первых, мы нашли Диму Подлобникова, он все еще в России, в СИЗО-4. Во-вторых, мы получили 39 правило Европейского суда относительно временных мер – суд запретил выдачу до 31 января.

Стараемся до всех достучаться, чтобы власти были в курсе, и его не вывезли до этой даты.

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