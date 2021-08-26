Об этом депутат Устинова рассказала в эфире 24 канала. Она отметила, что ни ей, ни ее адвокатам не посылали постановление, что они проиграли дело.

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Нардеп через приложение Дия узнала, что уже полгода должна почти 80 тысяч гривен морального ущерба заместителю следственного управления Национальной полиции Евгению Шевцову.

"Из них 50 тысяч – это компенсация. Остальное – судебные сборы для Шевцова за то, что он очень сильно обиделся, потому что я написала, что человек, который обозвал меня такими словами, недостоен иметь звание офицера", – рассказала Устинова.

Справка. В 2020 году Устинова получила 5 судебных исков от Евгения Шевцова, потому что назвала его недостойным носить погоны и звания полицейского. Перед тем он назвал депутатку "тупой овцой" на своей фейсбук-странице. Однако в полиции не увидели в этом нарушения этических норм.

Полицейский требует публичных извинений

Депутат отметила, что судья, который принял решение в пользу полицейского, в свое время отпускала беркутовца Дмитрия Садовника, который занимался расстрелами на Майдане. Также она принимала решение в пользу Андрея Портнова.

"Поэтому, скажем так, там негде клейма ставить. Кроме того, Шевцов требует от меня публичного опровержения. Пожалуй, ожидает, что напишу, что он очень достойный полицейский и должен почти что возглавлять Национальную полицию", – сказала Устинова.

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Кто такой Евгений Шевцов

Евгений Шевцов является заместителем руководителя следственного управления Национальной полиции. Устинова отметила, что он является одним из главных людей в этой структуре.

"Он стал достаточно известным в свое время, так как о нем вышли несколько антикоррупционных расследований. Он подал в суд. И через суд пытался заблокировать работу СМИ", – пояснила депутат.

Обратите внимание! Известно также, что жене следователя "подарили" помещение на 600 квадратных метров в Киеве. Это выяснили журналисты "Наши деньги с Денисом Бигусом". Депутаты "Голоса" обращались к Арсену Авакову с просьбой провести проверку Шевцова. После этого следователь и начал судебную тяжбу с депутатом.

Она отметила, что внутренняя безопасность Национальной полиции не провела расследование и не выяснила, откуда Шевцов имеет такие доходы. Сам полицейский решил действовать через суд.

Это, я так понимаю, его фишка. Он пытается всем закрыть рот и заблокировать даже работу СМИ,

– сказала Устинова.

По Шевцову появилось еще одно журналистское расследование. Там говорится о том, что через "черных нотариусов" приватизировали помещение в центре Киева, которое сейчас принадлежит его жене.

"Помню разговор с заместителем Авакова, который меня спросил, чего я цепляюсь, если жена Шевцова – это бывшая жена Насирова, поэтому и понятно откуда деньги. Мне так интересно стало. Говорю: "А в Насирова официально очень большая зарплата, что он следующую семью жены удерживает?", – вспомнила народный депутат.

Она рассказала, что сейчас имеет возможность заново получить апелляцию. Надеется, что дело не будет затягиваться долго, так как даже при возобновлении сроков подачи апелляции имущество все равно остается под арестом.

Как будет действовать Устинова в отношении своего имущества

"Я могу им пользоваться, но, к сожалению, не могу ничего с ним сделать. Если бы я не узнала об этой ситуации, то мое имущество могли бы выставить на продажу и продать мою машину за смешные деньги. Это довольно известная схема", – отметила Устинова .

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Она объяснила, что ее машина (7-летняя Mazda) сейчас оценивается в 10 тысяч долларов. Ее могли продать за несколько тысяч долларов и отдать эти деньги Шевцову, чтобы якобы рассчитаться.

Кроме того, автомобиль необходимо снять с розыска. Правозащитники решают, как это сделать.

"Смешно объявлять машину в розыск, когда я никуда не прячусь. Я являюсь публичным лицом и все прекрасно знают, где я работаю, но, к сожалению, имущество будет под арестом до решения апелляционного суда", – добавила Устинова.

Александра Устинова об "оскорблении полицейского" и аресте имущества: смотрите видео