Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm зафіксували ознаки інформаційно-психологічної операції Росії на Донбасі, яка може передувати спецоперації агресії "під чужим прапором".

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У російських мілітарних телеграм-каналах пропагандистського спрямування особливо активно поширювались фейкові повідомлення, нібито на Маріупольському напрямку Збройні сили України накопичують реактивні установки розмінування УР-77 "Метеорит".

Операція "під чужим прапором"

Такі повідомлення подавались як "ознаки підготовки наступу ЗСУ". 13 – 14 лютого, з посиланням на Гіркіна, низка російських інформаційних ресурсів почали активно тиражувати фейки, нібито ЗСУ вже провели розмінування поблизу населених пунктів Комінтернове та Саханка і готуються до наступу".

Така послідовність поширення дезінформації несе характерні ознаки інформаційно-психологічної операції з боку Росії. Це може бути підготовчим етапом для проведення операції "під чужим прапором", щоб звинуватити Україну в ескалації бойових дій.

Населені пункти Комінтерново та Саханка фактично перебувають під контролем російських окупаційних сил на Донбасі та проведення там "розмінувань силами ЗСУ" наразі неможливе.

Водночас такі дії доступні для росіян. В ході своїх OSINT-розслідувань міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm неодноразово фіксувала системи УР-77 "Метеорит" на озброєнні російських окупаційних сил в Донецькій області.



Росія використовує зброю УР-77 / Фото InformNapalm

Ці системи фіксувались як на полігонах поряд з іншою військовою технікою російських окупаційних сил, так і безпосередньо були сховані у житлових масивах, наражаючи на небезпеку мирних мешканців.

Саме війська Росії неодноразово використовували "Метеорити" не тільки за прямим призначенням для розмінувань, але і для знищення живої сили в укріплених руїнах будівель.

Де росіяни вже використовували УР-77

Задокументовано використання установок цього типу за непрямим призначенням у Другій Чеченській кампанії, а також під час штурму Донецького аеропорту на Донбасі.

Цікаво, що використання УР-77 в Другій Чеченській війні має факти і великих втрат з боку армії Росії. Так 25 лютого 1995 року росіяни помилково вдарили зарядом по своїх силах і знищили 28 військових ЗС РФ.

А у 2019 році бойовики гібридної армії Росії на Донбасі застосували проти українських захисників установку розмінування УР-83П "Змій Горинич", нехтуючи при цьому життями мирних мешканців.



Російські війська ховають зброю між житловими будинками / Фото InformNapalm

Елемент інформаційно-психологічної операції

Аналітики InformNapalm припускають, що активне поширення фейкових повідомлень про проведення розмінувань за допомогою УР-77 на підконтрольних російським окупантам територіях з покладанням відповідальності на ЗС України може бути елементом інформаційно-психологічної операції.

Ця операція може бути підготовчим етапом до ескалації. Росіяни своїми гібридними силами можуть готувати власний удар в напрямку південніше Докучаєвська з виходом до залізничних та автошляхів Маріуполь – Донецьк.

Цей удар будуть представляти не як прямий напад, а як "контратаку". Метою такого удару буде створення умов напівоточення міста Маріуполя для примушення України до чергових домовленостей.

Такий формат операції "під чужим прапором" виключно гібридними силами, на думку військового керівництва Росії, може допомогти уникнути чергового пакету болючих санкцій, бо міжнародна спільнота очікує великої війни та повномасштабного вторгнення, а не малих гібридних кроків, які на фоні великих загроз можуть здатись не суттєвими.

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Водночас не варто відкидати, що такі дії з боку Росії можуть проводитись синхронно з іншими спецопераціями і є елементами більш масштабної операції.