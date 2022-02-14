В СБУ заявили, что постоянно анализируют различные сценарии развития событий в пределах своей компетенции.

Важно Ищем лучшее решение, – Пристайко допустил отказ Украины от НАТО, если это остановит войну

И на случай воплощения любого из этих сценариев есть четкий план действий на каждый из них.

Вместе с руководством государства, представителями исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными органами и органами безопасности мы готовы реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее. И уже делаем это,

– подчеркнули в СБУ.

В то же время там отметили, что целью информационного нагнетания, от которого страдают украинцы уже не первый месяц, является:

посеять тревогу в украинском обществе,

подорвать веру в способность государства защитить своих граждан,

расшатать наше единство.

СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора и тому подобное. Не только фиксирует, а активно им противодействует. Это проявляется в:

решениях СНБО,

количестве нейтрализованных кибератак,

ликвидации многочисленных ботоферм,

разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов.

СБУ работает в усиленном режиме

Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Там отмечают, что готовы защищать Украину.

Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам стоит сохранять спокойствие и холодный рассудок, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине,

– посоветовали в СБУ.

Там также посоветовали мыслить критически и проверять любую информацию.

"И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, а в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину. Нашу свободу, независимость и достоинство", – подытожили в Службе безопасности Украины.

Угроза российского вторжения: главное

С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ, ссылаясь на свои источники, говорят о реальной угрозе и даже называют дату вторжения России в Украину. Правда, эту дату постоянно переносят. Сейчас самой распространенной версией является то, что Россия начнет эскалацию якобы 16 февраля .

. Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. Они активно поддерживают Украину, поставляя оружие и оказывая военную помощь.

В то же время Россия всячески отрицает свои агрессивные намерения, хотя кремлевские пропагандисты с экранов открыто говорят о возможности ввода войск на нашу территорию.

К сожалению, паника вокруг ситуации уже принесла негативные последствия Украине:

Десятки стран призвали своих граждан не ехать в Украину, а тем кто сейчас в нашей стране – покинуть ее. Однако власти призывают не паниковать.

Нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину с 13 по 17 февраля. На такой же шаг пошла и компания SkyUp, которая из-за запрета лизингодателя не смогла посадить свой самолет в Киеве.

На время проведения российских учений авиакомпаниям рекомендуют воздержаться от полетов над Черным морем.

Несмотря на нагнетание паники, в Мининфраструктуры и Украэрорухе убеждают, что Украина не закрывает свое воздушное пространство для самолетов.

Но украинские страховщики получили уведомление о временном снятии с покрытия военных рисков в авиационном страховании.

Закрытия авиапространства над Украиной нет: смотрите видео

Полный текст публикации СБУ:

Сегодня отечественное информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние. Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе – ничто иное, как очередная мощная волна гибридной войны.

Мы прекрасно понимаем мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство.

СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора и тому подобное. Не только фиксирует, а активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов.

Сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависят не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам стоит сохранять спокойствие и холодный рассудок, не поддаваться на провокации. Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине.

Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данным официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, а в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину. Нашу свободу, независимость и достоинство.