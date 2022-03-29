Сергей Лещенко сообщил о смене риторики российских пропагандистов, информирует 24 канал.
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Попытки России сохранить лицо
Лещенко заявил, что после очередного раунда переговоров между Украиной и Россией в Турции российская сторона сообщила, что ключевые цели первого этапа так называемой "спецоперации" уже выполнены. Сергей Лещенко напомнил, что в начале войны, как и перед нападением, Россия заявляла о:
- намерении за 3 – 4 дня взять Киев,
- сменить власть в Украине,
- создать здесь несколько квазигосударств,
- полностью уничтожить страну.
Если это было целью спецоперации, то обычно можно представить, какие будут 2 – 3 этапа. Если они действительно пытаются сохранить лицо после такого фактического поражения, полученного на полях Украины, то пусть находят другую формулировку,
– сказал Лещенко.
Народный избранник добавил, что сейчас они заявили об "успешном завершении первого этапа спецоперации". Кроме того, он в конкретных цифрах рассказал о "победах" врага:
- свыше 17 тысяч убитых российских военных,
- почти 600 уничтоженных танков,
- 127 ликвидированных самолетов и 129 вертолетов,
- уничтожены 1700 единиц бронетехники россиян.
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