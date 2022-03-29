Сергей Лещенко сообщил о смене риторики российских пропагандистов, информирует 24 канал.

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Попытки России сохранить лицо

Лещенко заявил, что после очередного раунда переговоров между Украиной и Россией в Турции российская сторона сообщила, что ключевые цели первого этапа так называемой "спецоперации" уже выполнены. Сергей Лещенко напомнил, что в начале войны, как и перед нападением, Россия заявляла о:

  • намерении за 3 – 4 дня взять Киев,
  • сменить власть в Украине,
  • создать здесь несколько квазигосударств,
  • полностью уничтожить страну.

Если это было целью спецоперации, то обычно можно представить, какие будут 2 – 3 этапа. Если они действительно пытаются сохранить лицо после такого фактического поражения, полученного на полях Украины, то пусть находят другую формулировку,
– сказал Лещенко.

Народный избранник добавил, что сейчас они заявили об "успешном завершении первого этапа спецоперации". Кроме того, он в конкретных цифрах рассказал о "победах" врага:

  • свыше 17 тысяч убитых российских военных,
  • почти 600 уничтоженных танков,
  • 127 ликвидированных самолетов и 129 вертолетов,
  • уничтожены 1700 единиц бронетехники россиян.

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