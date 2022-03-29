Сергій Лещенко повідомив про зміну риторики російських пропагандистів, інформує 24 канал.

Варте уваги 40% техніки росіян у несправному чи неробочому стані, – Генштаб ЗСУ про нові надходження ворога

Спроби Росії зберегти обличчя

Лещенко заявив, що після чергового раунду переговорів між Україною та Росією у Туреччині, російська сторона повідомила, що ключові цілі першого етапу так званої "спецоперації" уже виконані. Сергій Лещенко нагадав, що на початку війни, як і перед нападом, Росія заявляла про:

намір за 3 – 4 дні взяти Київ,

змінити владу в України,

створити тут кілька квазідержав,

повністю знищити країну.

Якщо це було метою "спецоперації", то звичайно можна уявити, які будуть 2 – 3 етапи. Якщо справді вони зараз намагаються зберегти обличчя після такої фактичної поразки отриманої на полях України, то нехай знаходять інше формулювання,

– сказав Лещенко.

Народний обранець додав, що зараз вони заявили про "успішне завершення першого етапу спецоперації". Крім того, він у конкретних цифрах розповів про "перемоги" ворога:

понад 17 тисяч вбитих російських військових,

російських військових, майже 600 знищених танків,

танків, 127 ліквідованих літаків та 129 гелікоптерів ,

ліквідованих літаків та , знищено 1700 одиниць бронетехніки росіян.

Брифінг Лещенка про фейки росіян: дивитися відео