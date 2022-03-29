Сергій Лещенко повідомив про зміну риторики російських пропагандистів, інформує 24 канал.
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Спроби Росії зберегти обличчя
Лещенко заявив, що після чергового раунду переговорів між Україною та Росією у Туреччині, російська сторона повідомила, що ключові цілі першого етапу так званої "спецоперації" уже виконані. Сергій Лещенко нагадав, що на початку війни, як і перед нападом, Росія заявляла про:
- намір за 3 – 4 дні взяти Київ,
- змінити владу в України,
- створити тут кілька квазідержав,
- повністю знищити країну.
Якщо це було метою "спецоперації", то звичайно можна уявити, які будуть 2 – 3 етапи. Якщо справді вони зараз намагаються зберегти обличчя після такої фактичної поразки отриманої на полях України, то нехай знаходять інше формулювання,
– сказав Лещенко.
Народний обранець додав, що зараз вони заявили про "успішне завершення першого етапу спецоперації". Крім того, він у конкретних цифрах розповів про "перемоги" ворога:
- понад 17 тисяч вбитих російських військових,
- майже 600 знищених танків,
- 127 ліквідованих літаків та 129 гелікоптерів,
- знищено 1700 одиниць бронетехніки росіян.
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