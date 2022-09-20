Бесспорно, это не нокаут, но довольно звенящая пощечина системе. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер Аббас Галлямов.

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Проблема российской оппозиции

В авторитарных государствах, объясняет оппозиционер, люди в большинстве своем привыкли приспосабливаться, лавировать и находиться под давлением руководства сверху. Они очень конъюнктурны, внимательно следят за тем, чьи позиции усиливаются и большинство из них присоединяются к вероятному победителю.

Главной проблемой российской оппозиции было то, что режим казался сильнее, и большая часть колеблющихся и аполитической публики присоединялись к кремлю именно потому, что он силен,

– сказал Галлямов.

Пугачева же обозначила противоположный тренд. Она создала ощущение, что все большее число людей, которые были лояльны или вне политики, вдруг присоединяются к критикам режима. Таким образом, певица создает ощущение динамики.

Галлямов отмечает, что в россии Пугачева действительно знаковый персонаж. И тот факт, что она никогда политикой не интересовалась – плохо для кремля.

Общество политизируется

Как отметил российский оппозиционер, сегодня общество очень активно политизируется и Пугачева визуализирует этот процесс. "Она открывает перед людьми дверь в политику и приглашает их туда войти. И это, конечно, очень невыгодно кремлю. Видно, какая беззубая реакция кремля, он не знает, что с этим делать. Поэтому она молодец в этом смысле", - подчеркнул Галлямов.

Будет ли наказание от кремля

После того, как кремль развязал войну против Украины и обрек на смерть тысячи людей, теоретически, он может решиться на что угодно.

Посадить или убить одного человека для путина вообще не вопрос. Никаких сомнений в их нравственных качествах нет. Из них произойдет, но, конечно, это невыгодно кремлю,

– убежден оппозиционер.

Инцидент с Пугачевой пытаются "замять", ее не начали целенаправленно уничтожать. "Это говорит о том, что все-таки остатки разума они не потеряли. И, возможно, ерундой заниматься не будут", – считает он.

По мнению Галлямова, самым умным решением для кремля является абсолютное игнорирование Пугачевой в надежде, что она не будет развивать свою позицию. Вполне вероятно, что она выразилась, выплескала эмоции и будет молчать. "Если же она будет развивать эту тему в дальнейшем – у кремля большие проблемы", – подытожил он.

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