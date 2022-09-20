Безперечно, це не нокаут, але доволі дзвінкий ляпас системі. Про це 24 каналу сказав російський опозиціонер Аббас Галлямов.

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Проблема російської опозиції

В авторитарних державах, пояснює опозиціонер, люди здебільшого звикли пристосовуватися, лавірувати й перебувати під тиском керівництва зверху. Вони дуже кон'юнктурні, уважно стежать за тим, чиї позиції посилюються і більшість з них приєднуються до найімовірнішого переможця.

Головною проблемою російської опозиції було те, що режим здавався сильнішим, і більша частина тих, хто вагається, та аполітичної публіки приєднувалися до кремля саме тому, що він сильний,

– сказав Галлямов.

Натомість Пугачова окреслила протилежний тренд. Вона створила відчуття, що все більше число людей, які були лояльні або поза політикою, раптом приєднуються до критиків режиму. Таким чином співачка створює відчуття динаміки.

Галлямов зауважує, що у росії Пугачова справді знаковий персонаж. І той факт, що вона ніколи політикою не цікавилася – це погано для кремля.

Суспільство політизується

Як зауважив російський опозиціонер, сьогодні суспільство дуже активно політизується, і Пугачова візуалізує цей процес. "Вона відкриває перед людьми двері в політику і запрошує їх туди увійти. І це, звичайно, дуже невигідно кремлю. Видно, якою беззубою є реакція кремля, він не знає, що з цим робити. Тому вона молодець у цьому сенсі", – наголосив Галлямов.

Чи буде покарання від кремля

Після того, як кремль розв'язав війну проти України та прирік на смерть тисячі людей, теоретично, він може наважитися на будь-що.

Посадити або вбити одну людину для путіна – взагалі не питання. Жодних сумнівів у їхніх моральних якостях немає. З них станеться, але, звичайно, це невигідно кремлю,

– переконаний опозиціонер.

Наразі інцидент з Пугачовою намагаються "зам'яти", її не почали цілеспрямовано знищувати. "Це говорить про те, що все-таки залишки розуму вони не втратили. І, можливо, дурницями займатися не будуть", – вважає він.

На думку Галлямова, найрозумнішим рішенням для кремля є абсолютне ігнорування Пугачової в надії, що вона не розвиватиме свою позицію. Цілком імовірно, що вона висловилася, виплескала емоції й мовчатиме. "Якщо ж вона розвиватиме цю тему надалі – у кремля великі проблеми", – підсумував він.

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