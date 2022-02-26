Фейковая информация о том, что Украина вроде бы отказалась от переговоров – это просто часть российской тактики. Об этом заявили в Офисе Президента, пишет 24 канал.

Важно Украина не отказывается от переговоров: российские медиа распространяют фейк

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина услышала переговорную позицию, обозначенную в Москве.

Они знают наш взгляд на переговорный формат и нашу позицию. Поэтому их комментарии о том, что мы якобы отказались от переговоров, это просто часть их тактики. Они пытаются завести переговоры в тупик еще до их начала. Ясно, что нужен другой подход,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что переговоры должны основываться на здравом смысле и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины. Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция.

"Ну, а ложь россиян о том, что якобы у их сил был приказ остановиться, отрицает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими из-за максимальной интенсивности".

Это происходит потому, что президент Зеленский категорически не воспринимает какие-либо неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры, подытожил Подоляк.