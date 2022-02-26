Фейкова інформація про те, що Україна нібито відмовилась від переговорів – це просто частина російської тактики. Про це заявили в Офісі Президента, пише 24 канал.

Важливо Україна не відмовляється від переговорів: російські медіа поширюють фейк

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві.

Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовились від переговорів, це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в глухий кут ще до їхнього початку. Ясно, що потрібен інший підхід,

– сказав Подоляк.

Він додав, що переговори повинні базуватися на здоровому глузді і бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України. Своїм спротивом українці довели, що загнати нас в глухий кут – це нереалістична амбіція.

"Ну, а брехню росіян про те, що нібито в їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими за максимальною інтенсивність.

Це відбувається тому, що президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Тільки повноцінні переговори, підсумував Подоляк.

Раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров ввечері 25 лютого повідомив, що врегулювання конфлікту з Росією дипломатичним шляхом є незмінною позицією України. Він додав, що представники обох країн домовляються про місце та час переговорного процесу.

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