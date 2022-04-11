Возле поселка городского типа Бабинцы Киевской области журналисты сайта 24 канала познакомились с Владиславом. Мужчина просит прохожих поделиться сигаретой и эмоционально начинает рассказывать о зверствах "кадыровцев" – приспешниках главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Здвижовка
Это село Бучанского района Киевской области. Уже в первые дни оккупации Здвижовки "кадыровцы" нагло заезжали во дворы гражданских и рыскали в их домах.
По словам Владислава, впоследствии в населенный пункт вошли другие солдаты. Они пообещали не трогать мирных жителей, а также заверили, что на территорию села "никто чужой не зайдет".
Было тяжело и страшно. Когда чеченцы ушли, то приехала "военная полиция" и замучила у нас троих парней (плачет – 24 канал). Связанные, застреленные,
– отметил он.
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Позиция местных жителей
Владислав рассказал, что в его деревне никто из местных не перешел на сторону врага. Однако в Здвижовке были случаи мародерства. Мужчина вспомнил, как еще в прошлом месяце оккупанты как можно быстрее пытались найти АТОвцев, чтобы "свести с ними счета".
Владислав: "Было тяжело и страшно" / Скриншот из видео 24 канала
Вместе с односельчанами Владислав ходит за пределы своей деревни, чтобы найти точку, с которой можно дозвониться родным.
Здесь возле кладбища у кого-то берет (связь – 24 канала), а у кого-то – не берет. У меня, к примеру, не берет. А товарищ, у которого берет, дает (позвонить – 24 канала). Так вот, это точки, где мы можем дозвониться родным,
– добавил житель Здвижовки.
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