Возле поселка городского типа Бабинцы Киевской области журналисты сайта 24 канала познакомились с Владиславом. Мужчина просит прохожих поделиться сигаретой и эмоционально начинает рассказывать о зверствах "кадыровцев" – приспешниках главы Чечни Рамзана Кадырова.

Обратите внимание! На Харьковщине оккупант больше недели насиловал женщину, после чего застрелил ее старую мать

Здвижовка

Это село Бучанского района Киевской области. Уже в первые дни оккупации Здвижовки "кадыровцы" нагло заезжали во дворы гражданских и рыскали в их домах.

Во время разговора господин Владислав не сдерживает слез. Посреди общения он внезапно отказывается говорить, но вскоре продолжает свой рассказ о бесчеловечности безжалостности врагов.

По словам Владислава, впоследствии в населенный пункт вошли другие солдаты. Они пообещали не трогать мирных жителей, а также заверили, что на территорию села "никто чужой не зайдет".

Было тяжело и страшно. Когда чеченцы ушли, то приехала "военная полиция" и замучила у нас троих парней (плачет – 24 канал). Связанные, застреленные,

– отметил он.

Важно Единственные, у кого есть возможность: почему кадыровцам разрешили бежать из Украины

Позиция местных жителей

Владислав рассказал, что в его деревне никто из местных не перешел на сторону врага. Однако в Здвижовке были случаи мародерства. Мужчина вспомнил, как еще в прошлом месяце оккупанты как можно быстрее пытались найти АТОвцев, чтобы "свести с ними счета".

Владислав: "Было тяжело и страшно" / Скриншот из видео 24 канала

"Это было очень хорошее село. Я сюда переехал из Днепропетровска (сейчас Днепр – 24 канал), начал строить. И здесь все отвалилось", – заметил Владислав.

Вместе с односельчанами Владислав ходит за пределы своей деревни, чтобы найти точку, с которой можно дозвониться родным.

Здесь возле кладбища у кого-то берет (связь – 24 канала), а у кого-то – не берет. У меня, к примеру, не берет. А товарищ, у которого берет, дает (позвонить – 24 канала). Так вот, это точки, где мы можем дозвониться родным,

– добавил житель Здвижовки.

Также интересно – Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия о войне в Украине и "кадыровцах": смотрите видео